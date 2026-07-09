De verrassend grote rol van het Marokkaanse team in de wereld Opinie Vandaag • leestijd 7 minuten • 178 keer bekeken • Bewaren

Mongi Farhani Filmmaker, schrijver en kunstschilder Persoon volgen

Toen de geschiedenis een Marokkaanse kaftan aantrok, veranderde het wereldkampioenschap in iets dat veel groter was dan sport. Voor de gemiddelde Nederlandse voetbalfan leek het misschien een onverwachte stunt, een mooi sprookje voor een land dat altijd met flair speelt, maar wie goed luisterde, hoorde dat er elders iets diepers gebeurde — een trilling die door de Arabische, islamitische en Afrikaanse wereld trok alsof een eeuwenoude snaar opnieuw werd aangeraakt. Met dit essay open ik een raam voor de Nederlandse lezer, een exclusieve blik in de ziel van die werelden waarin één bal, één doelpunt of één redding de vonk werd die miljoenen harten tegelijk liet ontbranden. Van Rabat en Damascus tot in de belegerde straten van Gaza steeg dezelfde kreet en dezelfde trots op, waarna die golf bijna vanzelf doorrolde naar onze eigen Nederlandse pleinen, waar diaspora en Nederlanders zij aan zij stonden alsof de grenzen tussen werelden even oplosten.

Dit is dan ook geen simpel verslag van een voetbalwedstrijd, maar mijn getuigenis van hoe een team een volk optilde, hoe trots een taal werd, en hoe sport de wereld liet voelen dat identiteit geen last is, maar een licht dat je draagt.

De overwinning van het Marokkaanse elftal was al gauw geen gewone voetbalzege meer. Het veranderde in een golf van pure extase die Arabische en Afrikaanse hoofdsteden overspoelde, van de Atlantische Oceaan tot de Perzische Golf. Geografische grenzen werden doorbroken en politieke geschillen smolten als sneeuw voor de zon. Een sportanalist vatte deze nieuwe realiteit treffend samen: "Marokko is niet langer bang; de grootmachten zijn nu bang voor Marokko." Een waarheid die de Atlasleeuwen hardhandig afdwongen door het minderwaardigheidscomplex tegenover de traditionele voetbalreuzen te verpulveren. Ze lieten de wereld zien dat de elites van het voetbal nu degenen zijn die vrezen voor het gebrul van de leeuwen.

Het vaderland als psycholoog

Toen de bondscoach Mohamed Wahbi werd gevraagd naar het geheim achter de ijzersterke tactische discipline en de mentale onverzettelijkheid van zijn spelers, vatte hij de filosofie van dit epos samen met een historisch, gouden statement: "Onze enige mentale voorbereiding is onze liefde voor het vaderland." Woorden die perfect samenvatten hoe nationale trots, de diepe verbondenheid met de geboortegrond en de wortels van hun moeders transformeerden in een onuitputtelijke strijdlust — een kracht die de modernste sportpsychologische theorieën overtrof.

Bounou: de muur en het wonder

Als vertrouwen een naam had, dan stond er achter die gevreesde aanval een menselijke muur genaamd Yassine Bounou (bekend als Bono op zijn shirt) . De keeper met de legendarische glimlach' veranderde in een ware nachtmerrie voor de tegenstanders tijdens de strafschoppenserie.

Met zijn psychologische spel, flexibele schijnbewegingen en ijzeren focus bracht hij de nemers aan het twijfelen en dwong hen tot fouten. Zijn genialiteit bereikte een hoogtepunt toen hij de geschiedenisboeken inging als de eerste Arabische en Afrikaanse keeper die twee strafschoppen stopte in één WK-wedstrijd. Hij verpulverde alle statistieken en gaf een heel volk het gevoel dat het Marokkaanse doel werd bewaakt door goddelijke voorzienigheid en handen van staal.

De tranen van moeders en de warmte van familie

Dit epos ging over zoveel meer dan voetbaltactiek alleen; het raakte de harten door een vloedgolf van pure, menselijke emoties. Het bewijst dat de steun van de ouders nog altijd de échte brandstof achter dit team is. Deze familiementaliteit is geen toeval, maar een directe voortzetting van de traditie die de wereld al deed ontroeren tijdens het WK in Qatar (2022). Destijds zagen we hoe Achraf Hakimi de tribune op klom om zijn moeder te kussen, en hoe Sofiane Boufal met zijn moeder op het veld danste. Vandaag de dag bewijzen de Leeuwen opnieuw dat zij vechten met de kracht van diezelfde diepe, menselijke verbondenheid en de zegeningen van hun moeders.

De stem van de Arabische wereld: Issam Chawali

Deze collectieve emotie resoneerde diep in de harten van de mensen. Het was dan ook geen verrassing dat de stem van de beroemde Tunesische commentator Issam Chawali met elke vezel in zijn lijf Marokko aanmoedigde, alsof hij zelf was opgegroeid in de straten van Casablanca. Hij bracht een ode aan de Marokkaanse cultuur met woorden die in het geheugen van miljoenen gegrift staan:

"O, Schrijver van de Geschiedenis! Trek vandaag de Marokkaanse kaftan aan.. O, Schrijver van de Geschiedenis! Drink vandaag de Marokkaanse thee.. Vandaag, O Schrijver van de Geschiedenis, is het je toegestaan om te genieten van een Marokkaanse tajine."

Tranen in de Golf en de veerkracht van een natie

In een scène vol oprechte broederschap verscheen er na de wedstrijd een supporter uit de Golfstaten in beeld. De tranen stroomden over zijn wangen terwijl hij met een brok in zijn keel de Atlasleeuwen toesprak: "Jullie schrijven geschiedenis.. we zijn nog maar een paar stappen verwijderd van de beker, en de natie marcheert naar het herstellen van haar glorie." Een moment dat symboliseerde hoe de Marokkaanse droom uitgroeide tot een collectieve zaak, en hoe de afstanden tussen het Midden-Oosten en Noord-Afrika verdwenen toen alle harten op hetzelfde ritme sloegen.

Jordaanse gezangen voor de leeuwen

De festiviteiten bleven niet beperkt tot gejuich en tranen; ze veranderden in kunst die grenzen overstijgt. Traditionele Jordaanse volksliederen, begeleid door authentieke instrumenten en opzwepende ritmes, klonken door de straten om het Marokkaanse team te bezingen. Het was een prachtig schilderij dat liet zien hoe Jordaanse wijken, vluchtelingenkampen en steden deze overwinning adopteerden en vierden als een nationale feestdag met hun traditionele 'Dahizja'- dansen.

Damascus viert feest: Syrische gezangen ontmoeten het gebrul van de Atlas

Ook de Syrische hoofdstad Damascus was niet ver verwijderd van dit volksfeest. De historische pleinen en cafés veranderden in een vulkaan van spontane vreugde zodra het laatste fluitsignaal klonk. De straten van Al-Rawda, Al-Shaalan en het Umayyad-plein stroomden vol met colonnes auto's die in één harmonieus ritme claxonneerden, terwijl jongeren hand in hand de Dabke-dans dansten op de klanken van volksmuziek. De Marokkaanse rode vlaggen met de groene ster kleurden de hemel van Damascus, als bewijs dat de Arabische polsslag overal sneller ging slaan van trots.

Europese hoofdsteden kleuren rood

Deze menselijke vloedgolf trok ver over de grenzen van de twee continenten (Afrika en Europa). Grote Europese steden trilden op hun grondvesten door de miljoenen Marokkaanse, Arabische en Afrikaanse diaspora. Van de Champs-Élysées in Parijs tot de pleinen van Brussel, Madrid, Londen en de Nederlandse steden; overal trokken menigten in autostoeten en met luid gezang door de straten. Rode vlaggen kleurden het straatbeeld, en tranen van heimwee vermengden zich met pure trots over hun identiteit. De migranten lieten vanuit het hart van Europa aan de wereld zien dat de Leeuwen worden gesteund door een leger van harten, ongeacht de afstand.

Nederland: Wanneer respect bitterheid overwint

In een van de mooiste uitingen van sportiviteit toonde een groot deel van het Nederlandse publiek een uitzonderlijke menselijke verbondenheid. Ondanks de bitterheid van de uitschakeling die de 'Oranje Leeuwen' eerder moesten incasseren, besloot een aanzienlijk deel van de Nederlandse samenleving om de Atlasleeuwen onvoorwaardelijk te steunen in het restant van hun WK-avontuur.

Deze steun kwam niet alleen voort uit de aanwezigheid van een grote, actieve en inmiddels diepgewortelde Marokkaanse gemeenschap in ons land — een gemeenschap die evenzeer geliefd is als dat zij, pijnlijk genoeg, door velen wordt gehaat — maar ook omdat de Nederlandse voetbalfan een verlengstuk van zijn eigen voetbalcultuur zag in dit team. Veel Marokkaanse sterren zijn immers geboren, getogen en gevormd in de befaamde Nederlandse voetbalscholen. Dit gaf de supporter een gevoel van trots om te zien hoe talent van eigen bodem streed om de wereldtop onder de Marokkaanse vlag.

Het maakte bovendien tastbaar wat op de straten allang een onomstotelijk feit is: de Marokkaanse gemeenschap is geen tijdelijke buitenstaander, maar een fundamentele DNA- streng van onze samenleving geworden. Ze zijn een onlosmakelijk deel van onze cultuur en onze identiteit — we kunnen ze simpelweg niet meer wegdenken. En trouwens, als 'Nieuwe Nederlander' die hier al sinds 1997 zijn paspoort en zijn plek heeft gekregen: niemand kan of mag mij hier ook maar proberen weg te denken!

Uit de diepte van de wond: Gaza juicht voor Marokko

Omdat dit een epos was van menselijke waardigheid, kwam het meest emotionele beeld uit de belegerde Gazastrook. Te midden van het puin en de pijn schreeuwde een jonge Palestijnse man het uit in een video: "Kom op Marokko.. doe het voor Gaza.. voor Gaza!", waarna uitzinnige vreugdekreetjes klonken bij elk Marokkaans doelpunt. Dit moment liet zien hoe dit team veranderde in een mentale reddingslijn; een venster van hoop dat vreugde bracht in harten die verzwaard waren door oorlog. Het bewees dat de hartslag van Palestina Marokkaans is, en dat geluk uit as en tranen een overwinning kan smeden die alle barrières doorbreekt.

De onschuld van Gaza kroont de Leeuwen

Als prachtig slotakkoord van dit menselijke epos liet de onschuld van Gaza haar voetafdruk achter. Een prachtig, onschuldig Palestijns meisje, wier hoop op het gezicht niet kon worden uitgewist door het onrecht om haar heen, sprak met glinsterende ogen vol vreugde:

"Marokko, o Marokko.. van Gaza tot Marokko, wat een prachtige ochtend is dit, o leeuwen van de Arabieren. Wat een mooie overwinning.. wat een schoonheid.. Bij God, jullie hebben ons zo blij gemaakt! De Atlasleeuwen stoppen nooit en jullie zijn ons ontzettend dierbaar (Bzzaf)."

In haar woorden vervaagden alle grenzen. De onschuld sprak namens een complete natie. Wat de overwinning van Marokko teweegbracht, reikte veel verder dan de lijnen van het voetbalveld. Het was een herschrijving van het collectieve bewustzijn. Een grootse boodschap van hoop, bezegeld met tranen van vreugde en de wil om rechtvaardigheid te laten zegevieren. Het bewees dat wanneer deze natie in zichzelf gelooft, zij in staat is om het onmogelijke te bereiken en haar rechtmatige plaats tussen de groten der aarde op te eisen.