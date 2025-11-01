De verkiezingsuitslag heeft mij heel verdrietig gemaakt Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

En zo hebben wij gekozen. Of we wel bewust zijn van wat onze keuze voor ons gaat betekenen betwijfel ik. Onze keus heeft mij wel heel verdrietig gemaakt.

Ik voorzie dit: wij gaan keihard door met onfatsoen en haatdragende taal. Wij gaan elkaar ongehinderd verder beledigen en vernederen op grond van persoonlijke kenmerken. Wij gaan elkaars levens zuur maken en daar waar we de ruimte krijgen gaan we ook de “klappen” uitdelen die passen bij en gerechtvaardigd zijn door onze (politieke) opvattingen. Die “klappen” zullen we aan elkaar uitdelen met onze strenge en oordelende blikken en woorden en maatregelen. Wij gaan elkaar intimideren en wie van ons afhankelijk is, gaan we tot het diepste diepe vernederen. Wij gaan door met ons hardvochtige beleid. Wij gaan elkaar als verdachte, en bij voorbaat als een schuldige behandelen. Wie een andere afkomst heeft dan zij/hij zal daaronder meest lijden. Wij gaan onze WW-uitkering inkorten. Wij gaan ons dwingen om in de armoede te sterven omdat we te ziek zijn om te werken. Wij gaan ons nog zieker maken omdat genezing zich nog langer op zich laat wachten. Wij gaan ons dwingen om de woekerhuren te betalen omdat we anders nergens kunnen wonen. Wij gaan onze levens nog verder uitkleden voor de ramen van banken die aan ons de leningen verstrekken en die ons van hun goede of slechte humeur afhankelijk maken. Wij zullen onze eigen waarden gedwongen moeten gaan prostitueren om te overleven. Wij gaan veel leed meemaken. Wij gaan veel leed zien. En wij gaan wegkijken.

“Nee, hoor. Er is wel een groep op wie jij blijvend kan rekenen!”

“Links is na de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo klein geweest!”

Vast. Maar dood zijn we nog niet. Met 20 zetels kunnen we alsnog veel betekenen voor de wereld en voor onze medemensen. Weliswaar niet via de politieke macht, maar wel door allerlei kleine daden en door onze bereidheid om in te springen als mens en dier ons nodig hebben.

Linkse mensen, wij hebben niet verloren. De mensheid heeft zichzelf even verloren en verkocht aan kortdurende belangen. Wie tegen links heeft gestemd, kan zo gauw voor onze deur staan op zoek naar hulp en steun. De ellende wacht op een verkeerde stap zodat de mens erin trapt en hard aangepakt wordt. In deze hardvochtige, kapitalistische en empathieloze wereld lopen wij allen op eieren. En wie door de eieren zakt, die kan alsnog op onze steun rekenen. Met links kunnen we nog veel medemenselijkheid uit de put redden. Laten we dat vooral doen, alsjeblieft. Niet rouwen om het verloren politieke spelletje, dat ons doel en ons bestaansrecht helemaal niet waard is. Wij bestaan niet om de vieze en foute spelletjes te spelen. Wij zijn er om de mensen, dieren en natuur bij te staan en ze te beschermen. Zodat ze op een waardige manier van het leven mogen genieten.

Kortom: links, jij bent erkend. In deze genadeloze en decadente wereld heeft 20% van de stemmers gezegd dat jij moet blijft bestaan.

“Ook met kleine daden kunnen we alsnog een groot verschil maken! Voor hen vooral die ons hard nodig hebben! Laten we dat vooral doen, please! En niet en nooit in een rechts kabinet stappen omdat zij ons nodig hebben om hun foute daden en verlangens schoon af te spoelen.”