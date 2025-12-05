De Verenigde Staten ontwikkelen nieuwe kernkoppen voor kruisraketten. Koopt Nederland die ook? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Wessel Visser Vredesbeweging Pais Persoon volgen

Op 1 juli besloot de Tweede Kamer staatssecretaris Gijs Tuinman toestemming te geven kruisraketten te kopen. In tegenstelling tot de kruisraketten van de jaren 80 ging het om kruisraketten met een conventionele lading. De Verenigde Staten leveren de kruisraketten in 2028. Dit najaar besloot het Amerikaanse Congres kernkoppen te ontwikkelen voor de kruisraketten. Koopt Nederland die ook?

Ruim 40 jaar geleden waren er grote vredesdemonstraties tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land. 400.000 vredesdemonstranten in 1981 in Amsterdam. 550.000 vredesdemonstranten in 1983 in Den Haag. Toen ging het om kruisraketten met kernkoppen.

Stilletjes

Afgelopen 1 juli besloten de regering en de Tweede Kamer stilletjes kruisraketten te kopen. In de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Defensie van 1 juli 2025 ging ons parlement stilzwijgend akkoord met de koop van de kruisraketten. In tegenstelling tot de kruisraketten van de jaren 80 ging het deze zomer om kruisraketten met een conventionele lading. Regering en parlement hebben aan dit besluit geen ruchtbaarheid gegeven.

Kruisraketten kunnen Sint-Petersburg, Moskou en Sebastopol bereiken

De Tomahawk-kruisraketten kunnen 1.600 kilometer vliegen naar een te vernietigen doelwit. Gelanceerd vanaf een fregat in de Oostzee kunnen de kruisraketten Sint-Petersburg en Moskou bereiken. En zelfs de Russische marinehaven in Sebastopol.

Kernkoppen

In 2013 besloten de Verenigde Staten de kernkoppen van de toenmalige kruisraketten af te halen. De regering Obama vond de kernkoppen ‘overbodig’. De regering Trump dacht daar in 2018 anders over en besloot kernkoppen te ontwikkelen voor de Tomahawk-kruisraketten. Maar de regering Biden besloot in 2022 de ontwikkeling van de kernkoppen stop te zetten. De kernkoppen waren volgens de regering Biden ‘niet langer nodig’, omdat het Amerikaanse leger al Trident-raketten met kernkoppen had. Ook vond de regering Biden de ontwikkeling van de kernkoppen te duur.

Regering Trump: kernkoppen voor Tomahawk-kruisraketten

De huidige regering Trump denkt daar opnieuw anders over. Het Congres heeft dit najaar besloten kernkoppen te ontwikkelen voor de Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse marine is inmiddels begonnen met de ontwikkeling ervan, schrijft USNI News.