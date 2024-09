De verpietering van NSC, de flaters van de PVV en de toekomst van Aboutaleb

Kee & Van Jole bespreken de Haagse politiek. Te beginnen met NSC, de partij van Pieter Omtzigt, die in de laatste peiling van EenVandaag wordt gereduceerd tot een splinterpartij met drie zetels. Parlementair duider Peter Kee struinde dinsdag door de gangen van het parlement op zoek naar Kamerleden van de partij om beter inzicht te krijgen in de gevolgen maar die hielden zich verstopt. "Kennelijk hebben ze een spreekverbod opgelegd gekregen," constateert de Haagse kenner verbaasd.

Daarna gaat het over burgemeester Aboutaleb. Die sluit zelf een terugkeer naar Den Haag niet volledig uit maar volgens Kee is dat een gepasseerd station. "Toen er een nieuwe leider moest komen maakte GroenLinks duidelijk dat ze hem veel te behoudend vinden." Van Jole ziet voor Aboutaleb wel een nieuwe functie voorgelegd als hoofd van Europol in Den Haag. "Kan hij in Rotterdam blijven wonen en toch drugshandel over de hele wereld bestrijden."