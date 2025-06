De val van het kabinet en de gevolgen voor de oorlog

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is de 57e aflevering.

De PVV is niet tegen de NAVO, maar wel voor het vertrek van Turkije uit de NAVO. En tegen een EU-leger. De rol voor Defensie in Nederland moet meer toegespitst zijn op grensbewaking en versterking van de binnenlandse veiligheid. Islamitisch terrorisme is het meest concrete gevaar waartegen we ons, volgens de PVV, moeten verdedigen.