De vakantie vierende politici verdienen temperaturen van 45 graden, slagregens, wolkbreuken en zomerstormen

De politiek laat de mensen tot 12 september in angst zitten, want dan komt de Kamer terug van reces.

Meer dan een miljoen Nederlanders dreigt de komende maanden in de armoede terecht te komen onder wie honderdduizenden kinderen. Onlangs bleek dat er 6 miljard extra overheidssteun nodig is om de toch al zorgelijke situatie te stabiliseren. Als straks de subsidies op de energiekosten wegvallen, raken heel veel mensen in grote problemen.

Helaas, het kabinet is demissionair en elk nieuw beleid kan door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Dan ligt alles stil tot het nieuwe kabinet is aangetreden. Bij Eén Vandaag kwam een bijstandsgerechtigde aan het woord die nu al van haar gemeente had gehoord dat een bepaalde toeslag voorlopig niet kwam omdat er eerst gewacht moest worden op "beleid" uit Den Haag.

Het loopt nu tegen half juli. De politiek laat de mensen tot 12 september in angst zitten, want dan komt de Kamer terug van reces. Dan pas gaan de zogenaamde volksvertegenwoordigers met hun dikke salarissen bepalen wat controversieel wordt en wat niet.

Ze zijn nog te besodemieterd hun vakantie uit te stellen om de nodige maatregelen te nemen.

Gezien de puinhopen van 12,5 jaar Rutte is onmiddellijke actie vereist. Nu we een demissionair kabinet hebben, bestaat de coalitie niet meer en is alles een vrije kwestie geworden. Niet alleen parlementariërs maar ook ministers kunnen voor maatregelen naar meerderheden zoeken in het parlement. Kamerleden handelen zonder last of ruggespraak. Die dode letter zou men in deze moeilijke situatie tot leven kunnen brengen.

Je hoeft dan in principe niets controversieel te verklaren. Scheidend CDA-leider Pieter Heerma beweerde bij Op1 dat de politiek alles stil moest zetten omdat nu eerst "de kiezers" moeten spreken. Dat is flauwekul. In Nederland bepalen de kiezers de omvang van de politieke partijen. Op de vorming van coalities hebben zij geen enkele invloed. Het meest blatante voorbeeld daarvan was de titanenstrijd tussen Rutte van de VVD en Samsom van de PvdA in 2012. Op de uitslagenavond besloten deze kemphanen samen te werken. Hun kabinet zat de rit geheel uit.

Dat controversieel verklaren is een gegroeide gewoonte. Dat heeft geen wettelijke grondslag. Je kunt er ook mee ophouden.

Maar dat gebeurt niet. Zon, strand, bergen en monumentale steden lokken. Om met de demissionaire premier te spreken: "De burgers moeten maar geduld hebben".

Misschien wordt het tijd voor een nieuwe stakingsgolf vanaf september. De huur moet betaald worden tenslotte en de burgerij kan ook het het geduld verliezen. Als het niet met politiek Den Haag kan, dan moet het maar zonder. Op straat en in de bedrijven.

De vakantie vierende politici verdienen constante temperaturen rond veertig graden of anders continu slagregens, wolkbreuken en zomerstormen. Als God bestaat zorgt Hij daarvoor.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

