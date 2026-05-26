De uitspraak van Markuszower was geen flater, we gaan racistische knokploegen zien in Nederland Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 130 keer bekeken • Bewaren

Bilal Ben Abdelkarim Auteur van het boek ‘Van Dankbaar naar Strijdbaar: Emancipatie als antwoord op extreemrechts populisme’. Persoon volgen

De Israëlisering van Nederland is moreel al heel lang een feit. Nu maken we een beweging naar een meer praktische invulling hiervan. Onder extreemrechtse invloed is de normalisering van de ontmenselijking van moslims, Arabieren, asielzoekers/vluchtelingen ingezet. Een volgende stap is het gebruiken van geweld zoals Gidi Markuszower al aangaf. De rest hoort het aan en mompelt wat tegengeluiden die verder geen enkele indruk maken.

Het is laat, er was nota bene een genocide voor nodig, maar gelukkig zien we steeds meer mensen/organisaties/politieke partijen die zich uitspreken. Het valse narratief van ‘het beschaafde en democratische Israël’ en ‘de barbaarse en onderdrukkende moslims’ dat decennialang door de gevestigde orde als historisch feit op verschillende manieren aan de man gebracht werd, staat onder druk.

Extreemrechts heeft het valse narratief verspreid dat er een vijfde colonne aanwezig is in het Westen. Zodoende dient men volledig en eeuwig achter Israël te staan. Huidige technologieën bieden een kans om het valse narratief te ontkrachten. De misdaden van de terreurstaat staan namelijk op beeld, vanuit een vorm van trots door de misdadigers zelf op film gezet.

Het valse narratief ontkrachten is belangrijk, maar bij lange na niet genoeg. Er worden weer miljarden geïnvesteerd om het valse narratief in stand te houden. Ook is enkel een tegen-narratief creëren überhaupt niet genoeg. Het is noodzakelijk, er moet eerst bewustzijn ontstaan. Wil het kans maken om gematerialiseerd te worden in daadwerkelijk beleid en verandering, dan zullen er instituten gebouwd moeten worden, evenals economische kracht, politieke invloed en nog meer om de universele mensenrechten te dienen.

In alle gelederen van de macht zal men actief moeten zijn, want de vijanden van de mensenrechten domineren al zo lang dat men maar moeilijk kan geloven dat het kan veranderen. Dit gaat terug tot het koloniale tijdperk. Neokolonialisme is de reden waarom misdaden van een Israël en een Verenigde Staten ongestraft kunnen blijven (Israël is geen neokolonialisme maar ouderwets vestigingskolonialisme). Dit veranderen zal een lange en moeilijke strijd zijn maar niets waardigs is zonder strijd verkregen, zeker niet voor de volken die onder het globale zuiden vallen. Laat de Palestijnse Zaak de reden en het symbool zijn voor de strijd tegen onderdrukking en voor mensenrechten.

Natuurlijk is een belangrijk onderdeel hiervan dat de misdadigers niet ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid. Daarom is The Hind Rajab Foundation in het leven geroepen. Een duidelijke en krachtige oproep: het is klaar met jullie straffeloosheid. Jullie zullen vanaf nu leven met angst om alsnog te boeten voor jullie daden. Het is een cruciale zet om de slachtoffers weer hun menselijkheid terug te geven en zelfs die van de misdadigers.

Verder dienen we ons op alle mogelijk manieren sterk te maken voor de menselijkheid van iedereen, dus ook die van moslims in het Westen. De uitspraak van Markuszower was geen flater, zij is waar hij voor staat. Zijn voormalige baas, PVV-leider Geert W. vindt dat terrorist Netanyahu de Nobelprijs voor de vrede zou moeten krijgen. We weten hoe hij over moslims denkt, en zijn meer dan een miljoen stemmers dus ook.

Nu de normalisering van het ontmenselijken van moslims een feit is en men openlijk trots kan zijn op de uitroeiing van Palestijnen, dienen we scherp te zijn. Ik denk dat we over niet al te lange tijd racistische knokploegen gaan zien in Nederland en andere Europese landen. Dit zal een grimmige fase inluiden. Het is daarom nu van belang dat we de rechtsstaat echt gaan uitvoeren. De tijd van verontwaardiging en gesprekken voeren is voorbij. Het gaat om de toekomst van onze kinderen, de toekomst van Nederland, Europa en de wereld. Hoe ga je je steentje bijdragen?