De top10 van oorlog, geweld en ellende

Altijd en overal zijn er op deze aardbol oorlogen en andere vormen van geweld. Alleen wordt in ons deel wereld door de Westerse media de indruk gewekt dat er altijd maar één of twee oorlogen plaats vinden. De criteria daarvoor zijn dat het substantieel moet zijn en in onze omgeving moet plaatsvinden. Dat geldt dus voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en in iets mindere mate voor de oorlog tussen Hamas en Israël. Een goed voorbeeld van een conflict dat verdrongen wordt is de dreigende genocide in Soedan. Wat ook meespeelt is dat de media geneigd zijn het nieuws als een soort smakelijk en afwisselend menu op te dissen en in dat geval presenteer je dagelijks op de buis of in de krant geen drie keer soep of sla.