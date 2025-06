De top-Top was werkelijk GEWELDIG! Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Oooh wat was Hij geweldig, ja, echt, geweldig. We kunnen het nog steeds nauwelijks geloven. Dat Hij hier was, ja, hier, in ons eigen Nederlandje. En dat Hij zo genoten had van de bomen langs de snelweg, terwijl Hij met The Beast naar Den Haag brulde. Hij vond ze mooi, onze bomen, Hij zou er graag een paar mee naar huis nemen. Jahaha, dat was een leuk grapje, erg leuk.

En dat Hij ons ook zo prachtig vond en zo geweldig. Ach het was zo'n geweldig succes, er is nooit zoveel geglunderd hier als tijdens de top-Top, het was werkelijk waanzinnig.

En die Rutte, die was ook zo geweldig. Ja, wij gaan GROOTS betalen zoals we zouden moeten doen, en dat was Zijn succes, was stuurde die man toch goede, hele goede SMSjes naar Zijn telefoon. Ja, Zijn, met een Z. Vroeger had je God, nu heb je Trump, met Zijn Veertien Plagen op Iran, Rutte feliciteerde Hem ermee, ja echt, daar raakte Hij helemaal van in zijn nopjes. Vroeger kon die Rutte zo schoolmeesteren, weet je nog, in 2018, toen hij voor het eerst in het Witte Huis was, bah, vreselijk. Maar sinds hij geen Maatschappijleer meer geeft is dat godzijdank afgelopen. Ja, dan lulde hij van alles over de internationale rechtsorde en soevereiniteit van staten en de-escalatie, dat soort bullshit. Nee, die was echt ten goede veranderd, die begreep nu tenminste dat Hij en Hij alleen de baas is.

En wat ook zo schitterend was: De toespraak van de koning tijdens het diner in de Oranjezaal, over democratie en vrijheid, en dat Hij dat allemaal hoorde en dat Hij alsmaar meer in zijn hum kwam. Want hij dacht de hele tijd: Ik blijf hier, in dit paleis, logeren, misschien gaat de koning Mij straks wel pijpen. En als hij het niet doet, dan toch zeker Rutte. GROOTS! Die wil werkelijk alles doen om Mij binnenboord te houden. Of Ik dat blijf, binnenboord, dat maak Ik zelf nog wel uit, maar nu voorlopig even wel. Weet je, dacht Hij, wat hes is met democratie, dat is iets van de Democraten, dat is woke, trans, iets voor vaxxers, extreem, allemaal deporteren die lui. Ja ook zo goed aan dat Europa van nu, dat niemand het daar over had, over Zijn deportaties. Nee, natuurlijk niet, ze zien hier nu eindelijk in dat die volkomen terecht zijn. He, wat was het hier fijn.

Maar de grootste giller van alles was nog wel die vijf procent van het BBP naar Defensie, dat Hij dat er doorheen had gekregen. Beetje gezeik nog met Spanje, maar dat had je altijd, was ook wel leuk eigenlijk, het is toch een volk van stierenvechters he. Maar Hij had het snel de kop in gedrukt. Hij had gezegd: "Jullie gaan hoe dan ook betalen, wacht maar. Er komt een heffing op Rioja, olijven en castagnetten." Nou toen klepperden ze wel anders.

Vijf procent. Hij had voor de Top nog even met Poetin gebeld om te zeggen dat die dat niet persoonlijk moet opvatten, want Hij heeft natuurlijk niks tegen Vlad, zo noemt Hij hem. Nee, die vijf procent gaat uitgegeven worden in Zijn wapenfabrieken en daar worden wapens gemaakt, slimme wapens, die Hij kan aan- en uitschakelen wanneer Hij wil, dus die zullen nooit tegen Rusland gebruikt worden. Wat hadden ze gelachen aan de telefoon, Vlad en Hij.

En toen was alles jammer genoeg alweer afgelopen. Hij stapte vrolijk maar een heel klein beetje weemoedig in The Beast, brulde weer langs de mooie bomen terug naar Schiphol en dacht: Ik zou hier eigenlijk wel willen blijven. Het is hier veel leuker dan thuis, met die rugstekers van CNN die zeggen dat mijn Veertien Plagen op Iran geen reet hebben uitgehaald. Alles is daar gewoon kapot, maar dat zien die blinde democraten niet. Heerlijk, Europa, geen rugstekers, alleen maar geweldige, prachtige, spectaculaire jaknikkers.