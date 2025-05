Het is moeilijk om de walging die ik voel naar aanleiding van de reactie van Dick Schoof op de grote Palestina demonstratie in Den Haag onder woorden te brengen. Lastig, want ik weet niet waar ik moet beginnen. Terwijl wij daar met ruim 100.000 mensen een rode lijn trokken besloot Schoof om, in plaats van met de demonstranten, in gesprek te gaan met Yitzhak Herzog. Yitzhak is een beruchte oorlogsmisdadiger, en president van Israël, die momenteel in Zwitserland gezocht wordt voor het aanzetten tot genocide. Schoof wilde graag benadrukken dat “er echt ontzettend veel mensen zijn in Nederland die zich zorgen maken over de ontwikkelingen in Gaza.” De toon is duidelijk, andere mensen dan hij maken zich zorgen. De toondoofheid van Schoof is zorgwekkend. De boodschap van het protest was dat we per direct moeten stoppen met het normaliseren van oorlogsmisdaden en misdadigers. Dat we onze koers radicaal moeten omgooien door internationaal recht te respecteren en door actie te ondernemen.



Om het vuur verder op te stoken besloot Schoof echter om een vrolijk filmpje op te nemen voor het CIDI. Deze Israëlische lobbyorganisatie staat berucht om het verspreiden van nepnieuws, waarmee ze proberen de internationale rechtsorde te ondermijnen. Zo beweert de organisatie dat de internationale status van Oost-Jeruzalem ‘onduidelijk is’. Dit is feitelijk onjuist, Oost-Jeruzalem is internationaal erkend als de hoofdstad van Palestina. Ook verspreid ze leugens over de andere illegaal bezette gebieden in Palestina. Zo beweert het CIDI dat illegale nederzettingen zoals Beitar Illit en Modi’in Illit bij een vredesakkoord door Israël geannexeerd zouden kunnen worden. Dit is feitelijk onjuist, het internationaal recht verbiedt ten strengste het annexeren van buitenlands gebied. Er is volgens het internationale recht geen enkele mogelijkheid tot een vredesakkoord waarin Israël gebieden die na 1967 bezet zijn kan annexeren. De leugens van het CIDI maken het voor veel mensen lastig om de internationale rechtsorde te begrijpen. Sommige mensen spreken in de context van de illegale bezetting zelfs over een ‘ingewikkeld conflict’. Dat Schoof zijn stem leent voor deze organisatie is onbegrijpelijk.



En terwijl Schoof bezig is met het CIDI en Yitzhak worden onze diplomaten in Jenin beschoten door het Israëlische leger. De soldaten waren illegaal de West Bank binnengevallen op het moment dat een diplomatieke missie het vluchtelingenkamp in Jenin bezocht. De soldaten wilde daar Palestijnen aanvallen, waardoor er een ‘actieve gevechtssituatie’ ontstond. Om te voorkomen dat deze oorlogsmisdaden gezien werden heeft het leger uit voorzorg de diplomaten onder vuur genomen. We hadden blijkbaar met Israël een route uitgestippeld waar de diplomaten vanaf hadden geweken. Dat we een route met Israël bespraken is belachelijk, Jenin ligt in Palestina niet in Israël. Het Israëlische leger bepaalt niet waar onze diplomaten zich in Palestina mogen bevinden. We stemmen toch ook niet af met Poetin of we wel of niet Oekraïne mogen bezoeken?



Dat schoof liever met oorlogsmisdadigers en leugenaars in gesprek gaat dan dat hij gehoor geeft aan redelijkheid is zorgwekkend. Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil af van de extremistische zionistische positie van het kabinet. Dat Nederland als een van de weinige landen in de wereld ontkent dat Palestina bestaat is niet langer houdbaar. We zijn volgens internationaal recht verplicht om ons actief te verzetten tegen de genocide in Palestina. We moeten beseffen dat we al jaren ‘fout waren in de oorlog’ doordat we ons nooit verzet hebben tegen de illegale blokkade van de Gazastrook en de bezettingen van de West Bank, Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogte. In het verleden was onze ‘hulp’ er vooral op gericht om Israël te helpen bij de bezetting. Zo leverde we een paar jaar terug een nieuwe scanner waarmee Israël illegaal de export vanuit Palestina kon controleren. Hiermee legitimeren we de positie dat Israël het recht heeft om de import en export van Palestina te controleren. Dit is een grove schending van de Palestijnse soevereiniteit, het is onacceptabel dat we dit soort schendingen als hulp hebben gepresenteerd.



Er valt nog veel meer te zeggen, maar laten we het voor nu houden bij oplossingen. Dat is waar we met het rode lijn protest in Den Haag om vroegen. We moeten per direct de soevereiniteit van de Palestijnse staat erkennen. Elke schending van deze soevereiniteit moet worden veroordeeld met sancties, niet met woorden. De genocide moet gestopt worden, oorlogsmisdadigers als Yitzhak Herzog zijn geen gesprekspartners zolang er strafprocessen lopen. Organisaties die met illegale nederzettingen samenwerken moeten streng gestraft worden voor het schenden van internationale verdragen. Het is bijvoorbeeld een blamage dat Nederlandse universiteiten samenwerken met de Hebrew University of Jerusalem, een organisatie wiens campus deels illegaal in Palestina is gevestigd. De rode lijn is getrokken, het is tijd voor actie.