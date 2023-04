De tijdmachine van de genderpessimist Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Naast het concept van vreemde reactionaire leiders, is er nog iets anders gevaarlijks uit Amerika komen overwaaien: de gendercritici. Ze voorzien de opiniepagina’s van alle grote kranten regelmatig van bijzondere ontboezemingen over hun obsessie met de geslachtsdelen van een ander. (Je vraagt je af waar de Kuitenbrouwers van deze wereld de tijd vandaan halen om zich druk te maken over de vraag waar hun 14-jarige buurkind ‘s avonds aan loopt te sjorren). Maar het is geen ‘genderkritiek’ wat hen gevaarlijk maakt — een concept als gender moet immers altijd bekritiseerd kunnen worden. Het gevaar is het nazisme dat via ‘degelijk’ conservatisme onze politiek en samenleving infecteert.

Zo verspreidde zelfbenoemd ‘Hare majesteit [sic], de voorvechtster van vrouwenrechten’ Caroline Franssen afgelopen weekend een nieuwe complottheorie. ‘Transgenderisme’, zo tweette zij, ‘wordt gepusht door de banken en de farmaceutische industrie’. Ze vervolgt: 'Het [transgenderisme] is geen grassroots beweging, het is een beweging vanuit machtige organisaties die geld verdienen aan de deconstructie van sekse’.

Hierbij haalt ze de omstreden activist Jennifer Bilek aan, die betoogt dat de ‘trans lobby’ een wereldwijd complot is dat alle media en grote instituties in haar macht heeft en wordt geleid door mensen als George Soros, Jennifer Pritzker en Martine Rothblatt. Met een aan onwaarschijnlijkheid grenzende mate van toeval: allen, stuk voor stuk, Joods.

Vervolgens belden de jaren ‘30 naar mevrouw Franssen om hun antisemitische complottheorieën terug te smeken. Maar helaas verschanste Hare Majesteit zich zo diep in het rabbit hole dat de ringtoon haar niet bereikte. Dus restte mij niets anders dan haar antisemitisme openlijk op internet te benoemen. Dit werd mij echter niet in dank afgenomen. Wat volgde was een twitterkannonade waarin Franssen aan mij refereerde in termen als ‘echte vent’ en ‘mijnheer’, en zij haar volgers opriep mijn tijdlijn te bezoeken.

Toen, volgens aloud on-woke gebruik, verklaarde mevrouw Franssen zichzelf tot slachtoffer en schoof zij alle kritiek terzijde als ‘vrouwenhaat’. De messias der feministen - of naja, dat is wel een erg Joodse term… Pardon, de kroonprinses van het transfobe internetactivisme, had zich nobel tegen alle dolkstoten geweerd. En als zelfbenoemd opperfeminist had zij zich toch zeker het recht voorbehouden om willekeurige vrouwen als man aan te spreken? Wat een binnenpret heb je dan, als het je lukt om eens een trans vrouw te grijpen die je doelbewust kunt krenken door het gebruiken van de verkeerde genderaanduiding!

Kijk, mij heb je er echt niet mee: als je mij een man wilt noemen, wens ik je alle plezier in je mentale zandbak. Maar het mooie is dat zulke uitingen alles verraden over het ‘feminisme’ van jou als gendercriticus. Vrouw-zijn is volgens die gedachtegang niet iets wat je kunt verkrijgen. Het is een statisch gegeven: je bent zo geboren of je bent het niet. Het is de overtuiging dat slechts het extra gat tussen haar benen de vrouw definieert. Het idee van de vrouw als lopende broedmachine… zijn uw voormoeders daarvoor de straat op gegaan?

De zelf betitelde gendercriticus, zo wil ik maar zeggen, is geen criticus. Het is een onzeker mens; misschien zelfs een genderpessimist. Uit naam van het feminisme wordt gender namelijk van alle complexiteit ontdaan en gereduceerd tot een kwestie van edele delen. Maar ik wil zeggen: pas op voor deze ‘feministische’ pseudowetenschap. De irrationele drift om alles aan de hand van zogenaamde ‘feitelijkheden’ te duiden, doet ernstig denken aan de ideologieën die, aan de hand van soortgelijke argumenten, vrouwen het lot van het aanrecht toebedeelden.

De genderreductionist heeft niks op met vrouwenrechten of feitelijkheden. Deze mooie termen zijn een dekmantel voor een agenda met veel verstrekkendere ambities. Waar het werkelijk om draait is het vraagstuk van de persoonlijke vrijheid. Wie heeft een stem in jouw persoonlijke vrijheid om je uit te drukken naar eigen wens? Wie mag dicteren hoe jij je identiteit definieert? Hoe ver reikt jouw zelfbeschikking? — Of moet de traditionele, ‘natuurlijke’, orde der dingen vooral met terugwerkende kracht decennia van vrouwenstrijd te lijf gaan?

Ineens is het niet zo toevallig meer om te zien dat dergelijke opvattingen afkomstig zijn uit dezelfde hoek als de pro-pietterroristen, die middels vuurwerkbommen, eieren en bakstenen vreedzame demonstranten al jarenlang het zwijgen willen opleggen. Om te zien dat Franssen’s ideeëngoed op instemming kan rekenen van partijen die boeken willen verbieden, de strijd aangaan met fundamentele mensenrechten en journalisten, rechters en onderwijzers de mond willen snoeren. Om te zien dat transfobie en antisemitisme naadloos op elkaar aansluiten en ‘genderkritiek’ en nazisme zonder moeite overlappen.

Laten we allen behoedzaam zijn voor de dreigende afbreuk van onze verworven vrijheden. Laten we bedacht zijn op de valse vlaggen die ons uitspelen tegen onze eigen belangen. Laten we, niet aflatend, de vrijheid verkiezen boven harde schreeuwers, zelfbeschikking boven haatdragende dogma’s, en verdraagzaamheid boven de enge ideeëngoeden van weleer.

Maar bovenal: laten wij een front vormen van solidariteit met iedere LHBTI+’er om elkaars rechten en vrijheden te beschermen te midden van het wapengekletter van de reactionaire krachten om ons heen.