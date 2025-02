De tijd om Europees in te grijpen tegen vuurwerkchaos is nu Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

In de strijd tegen de vuurwerkoverlast is er de laatste jaren het een en ander veranderd, knallers zijn verboden, vuurpijlen zijn verboden, de afsteektijden zijn officieel ingeperkt (al valt daar in de praktijk weinig van te merken), en kwam er de mogelijkheid tot het instellen van vuurwerkvrije zones en gemeentelijke afsteekverboden. Daarnaast is er door de politie (zeker in 2024) veel geïnvesteerd in het opsporen van illegaal vuurwerk en dan met name zwaar vuurwerk.

Ondanks al deze maatregelen waren er weer flink wat situaties de afgelopen jaarwisseling waarin politieagenten en hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk, en waren er weer flink wat slachtoffers (waaronder kinderen) die nu gehoorschade hebben, of oogschade hebben of een hand moeten missen of ander letsel zijn opgelopen, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de dodelijke slachtoffers die er gevallen zijn, en dan hebben we het ook nog niet gehad over de vuurwerkbommen die door criminelen en anderen helaas worden ingezet in allerlei situaties tot burenruzies aan toe.

In het lijstje aan genomen maatregelen zitten op dit moment (nog) niet de (te overwegen) maatregelen van een Europees verbod op zwaar vuurwerk, een volledig verbod op consumentenvuurwerk in Nederland of een hernieuwde campagne 'je bent een rund als je met vuurwerk stunt'.

Tot teleurstelling van velen hielden onder andere PVV, BBB, VVD, NSC en JA21 afgelopen dinsdag 28 januari de invoering van een vuurwerkverbod opnieuw tegen. Waar mogelijk wel overeenstemming over te krijgen is maar wat afgelopen dinsdag niet duidelijk werd, is een Europees verbod op zwaar vuurwerk, echter daar gaat de Tweede Kamer niet over.

Nu het door de politie, hulpverleners en dierenliefhebbers met verve bepleitte vuurwerkverbod er voorlopig niet komt, is de noodzaak om te komen tot een Europees verbod op zwaar vuurwerk groter geworden, nog groter dan de noodzaak al was.

Om het pleidooi voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk kracht bij te zetten ben ik (uit frustratie over de trage besluitvorming in Nederland en Europa) januari 2024 de petitie gestart 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa', deze petitie is hier te vinden. Over deze petitie is de Tweede Kamer op 5 maart 2024 nader geïnformeerd.

Verder heb ik Europarlementariër Raquel García Hermida-van der Walle zover gekregen om in actie te komen voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk, dit heeft zij onder andere op 18 december 2024 gedaan met schriftelijke vragen aan de Europese Commissie en op 20 januari 2025 met een pleidooi in het Europarlement. Dat pleidooi is hier te vinden.