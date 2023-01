De term 'werkwilligen' is schadelijk, alsof stakers niet willen werken

Het woord ‘werkwillig’, of ‘werkwillend’ wat je ook weleens hoort, suggereert een grote loyaliteit aan het bedrijf: mensen hebben nadrukkelijk de wil om te werken. Terwijl je ook kunt stellen dat juist staken een uiting is van loyaliteit. Ja, mensen staken in eerste instantie vooral voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden. Maar mensen die staken doen dat vaak ook omdat zij hart voor de zaak hebben. Stakers willen dat de kwaliteit van het werk verbetert; voor henzelf, voor de collega’s en voor de toekomst van het bedrijf. Zij zijn bereid om hiervoor risico’s te nemen. Want staken is een verregaande actievorm en dat doe je echt niet zomaar.

De vakbonden gebruiken het woord ook, ik ben daar geen voorstander van! Soms gebruiken de bonden het woord neutraal, om de mensen aan te duiden die niet meedoen aan een staking. Zo van: ‘hoe gaan we de werkwilligen betrekken bij de acties?’ Maar ook in negatieve zin. Want ‘willig’ kun je ook lezen als ‘tam’. En dan hebben de vakbonden het al snel over stakingsbrekers en onderkruipers. Dat zijn mensen die doelbewust afbreuk doen aan de acties van de collega’s, door bijvoorbeeld over te werken tijdens een staking en zo de actie teniet te doen. Immers is het doel van een staking om een bedrijf economisch te raken en zo de directie tot inkeer te brengen.