De teloorgang van een instituut

Om mij moverende redenenen heb ik binnenkort een high-tea te organiseren en ik besluit ter plekke bij de barman naar de mogelijkheden daartoe te informeren. “Do you take reservations for a high tea by the way?”

De barman kijkt mij niet begrijpend aan.

Barman;”?..”.

Ik probeer het nog eens, misschien overstemt het geroezemoes vanuit het restaurant immers mijn stem. “Tea, sandwiches….?”.

De barman heeft duidelijk nog nóoit van het begrip gehoord maar stamelt routineus “Sure..”. Ik hoor een Nederlands sprekende ober en draai mij om met de woorden: “Don’t worry, I’ll ask your collegue”, waarop het volgende surreële gesprekje zich ontspint.

“Uw collega begreep mijn vraag niet maar serveert u hier misschien ook een high tea?”. Duidelijker kan ik echt niet zijn. Een ‘high tea’ is geen dermate obscuur exotisch concept dat je in een, nog maar eens, ‘internationaal vermaard’ hotel hoeft uit te leggen wat je eigenlijk bedoelt maar… ik blijk mij schromelijk te vergissen. De man begint een omstandige verhandeling aangaande “De chef die momenteel niet aanwezig is”, maar dat ik mij “kan richten tot de (manager?) en dat dan alles geregeld kan worden” (Hij noemt hierbij de voornaam van de ‘manager’(?) alsof ik die mijnheer persoonlijk moet kennen).

‘De chef is er niet’? ik moet ‘Een manager mailen’? Wat is hier in godsnaam aan de hand? Klant stelt simpele vraag! Ik begin te vermoeden dat hij denkt dat ik één of ander arrangement voor een multinational probeer te maken, Unilever is hier almachtig dus je weet maar nooit.

De chef moet hier namelijk ‘De ingrediënten voor in huis halen dus..’.

Tranen van het lachen en die van het huilen strijden om voorrang en verbouwereerd vraag ik of dat dan twee of drie dagen van tevoren moet worden besteld? Het antwoord daarop blijft om onduidelijke redenen in nevelen.

Wel drukt hij mij een papiertje met handgeschreven email-adres in handen (van de manager?), wenst mij een “Goedenavond” en geeft mij een hand.

Ik ben geheel stupéfait en kan mij nauwelijks voorstellen dat wij het over hetzelfde, simpele, verzoek hebben gehad. En waarom die hand?! Wordt een simpele vraag in het bar/restaurant nu ook al bestendigd met een ferme handdruk, of is deze lieve man het spoor van normaal communicatief gedrag inmiddels volledig bijster? Totale verwarring is mijn deel.

Hoog tijd nu om na te gaan denken over een ander adres voor mijn thee-plannen en mijn biertje af te rekenen. “Mag ik met u afrekenen?”.

Barvrouw: “English please?”.

“I’d like to pay for my beer”.

Barvrouw:“9 Euro please”.

Bij het horen van een dermate exorbitant bedrag reageer ik, met alles wat nog resteerd van een soortement van decorum; “You must be mistaken, I only had one beer”. Alsof het de normaalste zaak van de wereld betreft wordt mijn twijfel beantwoordt met; “Beer is very expensive at the moment”.

Ik ben in een Harold Pinter-toneelstuk terecht gekomen of speel misschien de hoofdrol in het nieuwste meesterwerk van Franz Kafka.

Alle spelers spreken uiterst correct, zijn gastvrij, voorkomend zelfs, maar kramen tegelijkertijd de meest krankzinnige nonsens uit.

Vanwaar al deze waanzin, het is Maandagavond en ik stel een doodgewone vraag in de bar van een tophotel?!!