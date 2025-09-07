De talkshows vertellen het je niet maar GroenLinks-PvdA is aan de bal

De nieuwste peiling van Maurice de Hond laat zien dat GroenLinks-PvdA en de PVV nek-aan-nek gaan met 28 zetels. In een campagne waarin ieder frame wordt uitvergroot en talkshows liever de rel dan de inhoud belichten, is dat geen vanzelfsprekendheid. Toch is het veelzeggend dat de combinatie van programma en kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA duidelijk aanslaat.



Dit weekend stonden zowel het CDA als de VVD in de schijnwerpers met hun partijcongressen. Het CDA liet zien dat er weer energie in de partij zit: na jaren van zwaar weer probeert men opnieuw een brede volkspartij te zijn die oog heeft voor regio, gemeenschappen en bestaanszekerheid. De weg terug naar een leidende rol is nog lang, maar het optimisme en de onderstroom van herstel zijn duidelijk zichtbaar.



Bij de VVD was het beeld ingewikkelder. Dilan Yeşilgöz probeerde zich stevig te positioneren, maar de inhoud verzandde opnieuw in tegenstrijdigheden en losse beloftes. Het beeld van een partij die vooral bezig is met het repareren van fouten en interne verdeeldheid, is lastig weg te poetsen.



Juist daardoor ontstaat er ruimte voor GroenLinks-PvdA. Frans Timmermans is de enige kandidaat die leiderschap en internationale ervaring koppelt aan concrete plannen voor loon, wonen, klimaat en zorg. En dat is meer dan een verhaal op papier: het programma is doorgerekend en laat zien dat bestaanszekerheid en klimaatactie hand in hand gaan.



Daarbij speelt de internationale context een grote rol. De wereld staat in brand: oorlog in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten, onzekerheid over de koers van de VS. In zo’n tijd zoeken mensen niet alleen naar mooie beloften, maar naar bewezen leiderschap. Juist daar ligt het voordeel van Timmermans: hij kent de Europese arena, hij kan meeschuiven aan de tafel waar de grote beslissingen vallen, en hij weet hoe je de Nederlandse stem laat doorklinken.



De peiling van De Hond bewijst dat de strijd om de grootste open ligt. De strategische stem gaat de doorslag geven. Kiezers bij SP, Volt en twijfelaars bij D66 moeten zich de vraag stellen: willen we opnieuw vier jaar rechts gestuntel en stilstand, of kiezen we voor een sociaal-groen alternatief dat daadwerkelijk kan regeren?



De congressen van dit weekend laten vooral zien dat het politieke landschap volop in beweging is. Het CDA zoekt herstel, de VVD worstelt met zichzelf en GroenLinks-PvdA staat klaar om de strategische stem te mobiliseren.



Als de komende weken gaan over inhoud, zekerheid en leiderschap—én internationale stabiliteit—dan is de conclusie helder: het momentum ligt bij GroenLinks-PvdA.