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De supermarkt verkoopt geen voedsel, maar verleiding Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 141 keer bekeken • Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

Supermarkten lijken één groot kortingsparadijs. "1+1 gratis", "2 halen, 1 betalen", bonuskaarten en app-aanbiedingen wekken de indruk dat besparen eenvoudig is. Toch zijn boodschappen voor veel huishoudens een steeds grotere kostenpost.

Het versluieren van prijzen met speciale aanbiedingen en kortingen is precies de illusie waarop de moderne supermarkt drijft. De supermarkt verkoopt allang niet meer alleen voedsel tegen een duidelijke prijs. Zij verkoopt koopgedrag, met behulp van een ruim assortiment A-merken, huismerken en budgetmerken.

Een winkel die je gedrag stuurt

Een supermarkt is geen neutrale plek waar producten toevallig in de schappen staan. Vrijwel alles is erop gericht klanten langer binnen te houden en meer te laten kopen.

Bij de ingang liggen bloemen, groenten en fruit om een gevoel van versheid en gezondheid op te roepen. Brood, melk en eieren – producten die bijna iedereen nodig heeft – liggen bewust verspreid door de winkel. Zo loop je langs zoveel mogelijk schappen en word je onderweg verleid door aanbiedingen, seizoensproducten en kopstellingen.

Ook de schappen zijn slim ingericht. Producten met de hoogste winstmarges staan op ooghoogte, terwijl goedkopere huismerken vaak lager of hoger liggen. Bij de kassa wachten snoep, frisdrank en andere kleine producten die inspelen op impulsaankopen. Juist wanneer je denkt klaar te zijn, probeert de supermarkt je nog één keer te verleiden.

Impulsaankopen zijn geen toeval

Veel extra uitgaven ontstaan niet door grote aankopen, maar door kleine producten die niet op het boodschappenlijstje stonden. Een zak chips, een reep chocolade of een drankje lijken onschuldig, maar samen kunnen ze de kassabon flink verhogen.

Supermarkten weten dat. Daarom liggen impulsproducten op plekken waar klanten even stilstaan of moeten wachten. De winkel is bewust ingericht om spontane beslissingen uit te lokken.

De korting is het verdienmodel

Aanbiedingen zijn vaak minder onschuldig dan ze lijken. Acties als "1+1 gratis" of "3 voor €10" spelen in op de angst om een koopje mis te lopen. Veel mensen kopen daardoor meer dan ze nodig hebben. De totale uitgave stijgt, terwijl het voelt alsof er geld is bespaard.

Bonuskaarten, app-aanbiedingen en andere kortingsacties maken het bovendien lastig om nog te zien wat een product werkelijk kost. De prijs per kilo of liter verdwijnt daardoor naar de achtergrond.

Voedsel is geen marketingexperiment

Natuurlijk moeten supermarkten winst maken. Maar veel levensmiddelen behoren tot de eerste levensbehoeften. Juist daarom is het problematisch dat ook die boodschappen steeds vaker worden verkocht met psychologische technieken die consumenten verleiden meer uit te geven.

Consumenten kunnen de kosten beter in de hand houden door vooraf een boodschappenlijstje te maken, prijzen per kilo of liter te vergelijken en alleen aanbiedingen te gebruiken als zij het product echt nodig hebben. Ook kiezen voor budgetmerken en huismerken in plaats van dure A-merken kan veel schelen.

De belangrijkste vraag is uiteindelijk niet hoe consumenten zich beter kunnen wapenen tegen de supermarkt. De vraag is waarom we accepteren dat eerste levensbehoeften worden verkocht met zoveel psychologische verleiding.

Boodschappen doen zou moeten draaien om betaalbaar voedsel. Niet om steeds slimmere verleidingstrucs die de winkelwagen voller maken dan nodig is.

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