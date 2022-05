De strijd van Oekraïense boeren om de bevolking te blijven voeden

De oorlog van Rusland tegen het onafhankelijke Oekraïne heeft enorme gevolgen voor de voedselproductie. De boeren laten zich niet snel verdrijven door de bezetters, integendeel ze pakken hun tanks af, maar het werken wordt hen wel vrijwel onmogelijk gemaakt. Zo is de voedselexport niet meer mogelijk omdat de Russen de komst van vrachtschepen naar de havens verhinderen. Dat heeft enorme gevolgen voor de wereldmarkt, vooral ook voor landen waar gebrek aan voedsel heerst. De helft van het graan dat het wereldvoedspelprogramma van de VN onder behoeftigen verdeeld is onder normale omstandigheden afkomstig uit Oekraïne. Nu moeten de boeren hun uiterste best doen om de eigen bevolking te voeden. Door de oorlog zijn er amper arbeidskrachten voorhanden. Op creatieve manier wordt getracht tot in de behoeften te voorzien. Zo is een bakkerij die al 35 jaar gesloten was tot leven gewekt om de bevolking en de militairen van brood te voorzien, zo toont deze reportage van de Australische publieke omroep ABC.