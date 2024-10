'De straffen voor klimaatactivisten zijn buitenproportioneel'

In Groot-Brittannië werden vorige maand twee klimaatactivisten van Just Stop Oil veroordeeld tot twee jaar celstraf omdat ze soep over een schilderij van Vincent van Gogh hadden gegooid. Het schilderij bleef overigens onbeschadigd en de lijst kon worden schoongemaakt. Desondanks oordeelde de rechter hard over de actie. Ook in Nederland is een verharding te zien tegen de acties van klimaatactivisten.