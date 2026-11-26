De stilte heeft haar werk gedaan Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

Francis Esfandiari Schrijft veel en geeft les als NT2-docent op een taalschool Persoon volgen

Deze week draait Rehearsals for Revolutions op het Amsterdamse IDFA, een documentaire van Pegah Ahangarani over veertig jaar revolutie in Iran. Afgelopen weekend verscheen er een interview met haar in Nieuwsuur .

Ik vind het knap hoe Pegah zeven minuten over revoluties en Iran kan praten, en geen woord spreekt over de bloedigste revolutie die Iran heeft gekend: die van januari 2026.

Waarschijnlijk was op 9 januari 2026 minstens de helft van de Iraanse bevolking op straat. Waarschijnlijk zijn daarvan minstens 30.000 onschuldige burgers vermoord. Minstens. Waarschijnlijk ligt het dodental vele malen hoger dan dat.

Waarom weten we er niets van? In de eerste plaats, omdat vlak voordat de Iraanse overheid begon te moorden, het internet werd platgelegd. Niet voor een uur, niet voor een dag, maar een week lang. En toen? Toen was het momentum voor het nieuws voorbij. Oud nieuws. Terwijl zich in stilte een humanitaire ramp heeft voltrokken.

In de tweede plaats zijn het bekende Iraniërs als Pegah Ahangarani, Golshifteh Farahani en Asghar Farhadi die schuld dragen. Omdat ze stil blijven. Iraanse schrijvers, journalisten, filmsterren, documentairemakers en iedereen die van publiciteit geniet, maar het podium ongebruikt laat. Ook als het letterlijk over Iran en revoluties gaat.

Het gevolg? Geen bekendheid en daarmee geen nieuwsgierigheid. Geen journalist die zich afvraagt: wat is er precies gebeurd in Iran toen er geen internet was? En omdat het onderzoek uitblijft, zijn er nooit cijfers bekendgekomen over de omvang van de ramp.

Het gebrek aan berichtgeving is precies wat de Iraanse overheid voor ogen had toen ze het internet afsloot. De omvang van de ramp zou normaal gesproken, zoals de overstroming in Nepal, een week lang voorpagina-nieuws halen.

Interviews, reconstructies, foto’s - de kranten stonden er vol mee toen Nepal getroffen werd. En het effect? Er werden noodhulpacties en benefietconcerten georganiseerd, giro’s geopend en er werd gebeden voor de nabestaanden en hulpbehoevenden. De hele samenleving was er druk mee. Dat is wat berichtgeving doet.

Toch is er wel degelijk informatie. Iran is geen Noord-Korea. De tv-zender Manoto, beheerd door Iraniërs in de diaspora, heeft acht uur filmmateriaal uitgebracht. Acht uur van protesten, geweerschoten, doden en lijkenzakken.

Daarnaast zijn er de ooggetuigen. Ook hier, in Nederland. Pas sprak ik met een van hen. Hij was in Rasht op het moment van de massamoorden. Rasht is zelfs mij als Nederlander bekend, want daar werd op 8 januari een bazaar in de fik gestoken met honderden mensen erin opgesloten . Iedereen die naar buiten kwam werd neergeschoten.

HIj vertelde hoe, ondanks het geweld dat de overheid die avond gebruikte, de straten op de avond van 9 januari nóg voller waren. En hoe de overheid toen nóg meer geweld gebruikte. Hij vertelde dat de ziekenhuizen de volgende dag vol lagen. Alle ziekenhuizen. In Rasht alleen al waren er volgens hem meer dan 10.000 gewonden.

Rasht is een van de 201 steden waar demonstraties plaatsvonden.

Blijkbaar maken we graag een Noord-Korea van Iran. Doen we onze ogen dicht voor de informatie die naar buiten komt.

Maar het is niet alleen de journalistiek die de Iraanse burger in de steek laat. Het zijn in de eerste plaats de Iraanse bekendheden. Ze zullen er vast een reden voor hebben, zij het familie in Iran, een visum of politieke redenen. Het was ten slotte een pro-Shah-protest.

Wat hun reden ook moge zijn, de Iraanse ster die zwijgt is de eerste die gehoorzaam doet wat het Iraanse regime voor ogen had: de stilte haar werk laten doen.

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