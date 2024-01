De stille strijd: hoe Nederlandse media de vrouwenrechtenkwesties in Iran en Afghanistan negeren

8 jan. 2024 - 9:10

Ok, er is mischien een relatieve overvloed van verhalen over Palestijnen. En het zou inderdaad goed zijn om daar meer over te horen. Hoewel ik niet snap dat verhalen op de buis zomaar vertalen naar 'solidariteit'. Solidariteit is volgens mij iets anders. Maar toch. Waarom wel vrouwen uit Iran en niet families uit Papua, gemeenschappen in Tibet, inheemsen in de Amazones, boeren in Congo, slaven in Noord Korea, herders in Sudan, gevangenen in Uyguristan, en tich keer veel andere zones voor verhalen? Over al die zaken in het kwadraat is er minder belangstelling plaatselijk. Je zou kunnen zeggen dat het niet onlogisch is dat Nederlandse zenders her hebben over dingen die meer direct van interesse zijn. Waarom is het de functie van Nederland om een niet-Europeaanse spreekbuis te zijn? Is dit bijvoorbeeld niet iets voor wat meer gespecialiseerde literatuur, inplaats van van de zgnde "de media" tout court?