De stemmers op Martin Bosma zijn nog enger dan Martin Bosma zelf

Direct na de verkiezingsuitslag konden democratisch denkende Nederlanders zich vleien met de gedachte dat slechts een kwart van het electoraat zijn vertrouwen had gesteld op de autocraat Wilders en zijn gehoorzame secondanten. Drie kwart van de Kamerleden was waakzaam: zij zouden erop toezien dat de grondwettelijke vrijheden niet werden geschonden.

Dat is gelogenstraft. Martin Bosma, de extreemrechtse ideoloog van de PVV, is met 75 stemmen gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. De man die ooit beweerde dat op de vierde mei "de slachtoffers van het (nationaal) socialisme" werden herdacht, zal op die datum ambtshalve kransen leggen. De man die de termen "nepparlement" en "stasisecretaris" als bijnaam voor staatssecretaris Uslu wel geinig vond, zal gaan over de orde in ons parlement.