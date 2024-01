De staatsschuld gaat 17 miljard euro meer kosten terwijl oorlogseconomie aan de deur klopt

De president van de Nederlandse Bank (DNB) Klaas Knot gaf in het tv-programma Buitenhof aan dat hij de partijen die bij informateur Plasterk aan tafel zitten, had geïnformeerd over de sterk stijgende rentekosten van onze staatsschuld. Waarvoor een bedrag van 17 miljard euro moet worden gereserveerd in de begroting de komende jaren.