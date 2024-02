De staat van Defensie

24 jan. 2024 - 17:53

[Wie tegen de NAVO is, wordt meestal gedreven door anti-amerikanisme, mogelijks zelfs anti-Westerse gevoelens. Daardoor speel jij overduidelijk Poetin in de kaart.] Ik zeg het nog maar een keer Half Nederland stond niet op het malieveld in de jaren om Brezjnev in de kaart te spelen maar omdat ze geen oorlog wilden. Wat jullie doen is schreeuwen om oorlog! Dat wil ik niet. En hou eens op mensen te beschuldigen van vriend te zijn van Poetin omdat ze vrede willen en hun verstand gebruiken. Als er vanuit een dergelijke oorlogsmentaliteit gedacht werd tijdens de koude oorlog dan leefden we niet eens meer. Dan had Kennedy het wellicht allemaal laten escaleren bij de Cuba crissis en dat is waar de uwen opaan sturen.