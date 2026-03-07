De staat speelt de baas over jouw buik Opinie 07-03-2026 • leestijd 1 minuten • 4998 keer bekeken • Bewaren

Judith Hofman Moeder

Nederland straft vrouwen voor zwangerschap. Zwanger? Dat kost u straks geld. Het kabinet verlaagt het maximumdagloon met twintig procent. Dat betekent simpelweg dat vrouwen tijdens hun zwangerschapsverlof straks minder salaris krijgen. Wat eerst volledig werd doorbetaald, wordt negentig procent. Of tachtig.

Volgens vakbond CNV worden jaarlijks minstens 25.000 vrouwen geraakt. Vooral vrouwen met een midden of hoger inkomen. Vrouwen die werken, belasting betalen en precies doen wat de politiek al jaren zegt te willen: economisch zelfstandig zijn. Tot ze zwanger worden. Dan blijkt hun salaris ineens een handige plek om te bezuinigen.

Dat past eigenlijk perfect bij hoe Nederland met het lichaam van vrouwen omgaat. Abortus staat nog steeds in het strafrecht. Een medische ingreep die alleen vrouwen aangaat, maar waar de staat toch graag een wetboek naast legt. Moreel toezicht op de baarmoeder. En nu komt er iets bij. Financieel toezicht.

Breek je een zwangerschap af, dan staat het in het strafrecht. Draag je een zwangerschap uit, dan lever je straks salaris in. Welke keuze een vrouw ook maakt, de staat hangt erboven.

Intussen voeren dezelfde politici serieuze gesprekken over vergrijzing. Over dalende geboortecijfers. Over wie straks het werk moet doen. Nieuwe generaties zijn dringend nodig. Alleen niet op kosten van de samenleving. Die rekening gaat gewoon naar vrouwen.

Dus even samenvatten. Abortus onder toezicht. Zwangerschap met korting. En daarna oprecht verbaasd zijn dat vrouwen minder kinderen krijgen.

Meer over: zwangerschap , vrouwenrechten , opinie