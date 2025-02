De staat moet niet langer achter de mondkapjesmiljoenen aangaan Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 366 keer bekeken • bewaren

Besteed het geld aan onderzoek naar long covid

Het zou een buitengewoon slechte zaak zijn als de staat in beroep ging tegen de uitspraak van de rechter over de mondkapjesdeal. Het geld is immers voorgoed buiten bereik geraakt van Sywert van Lienden en zijn partners. Het komt terecht op de rekening van de stichting Hulptroepen Alliantie, die tijdens de eerste zware periode van de covid-epidemie werd opgericht om een oplossing te vinden voor de schaarste aan mondkapjes in Nederland.

De staat vindt dat hij door Van Lienden en de zijnen is opgericht en wil het geld daarom terug hebben voor zich zelf. De rechter ging daar niet in mee. Ambtenaren zaten er zelf bij toen de beruchte deal gesloten werd die de destijds zo gevierde opiniemaker en zijn vrienden met één slag multimiljonair maakten. Hún amateurisme is de hoofdoorzaak van het schandaal. De oude Romeinse juristen zeiden het al: caveat emptor, een koper moet op zijn hoede zijn. De ware rechthebbende is daarom de stichting.

Hulptroepen Alliantie kan nog niet beschikken over de toegewezen miljoenen omdat het Openbaar Ministerie er beslag op heeft gelegd in het kader van de strafzaak tegen van Lienden en zijn compagnons. Het ligt in de rede dat dit beslag nu wordt opgeheven.

Het bestuur van de Hulptroepen Alliantie heeft gezegd de miljoenen te zullen besteden aan een goed doel. Dat doel ligt voor de hand: onderzoek naar Long Covid.

Dat is beter dan wanneer die miljoenen opgeslokt zouden worden door een draaikolk in de staatskas. Het kabinet zou duidelijk moeten maken dat het een oplossing in die richting voorstaat. Daarmee is iedereen gediend.

Uiteraard moet de strafzaak gewoon voortgang vinden. De rol van Sywert en de zijnen hoort bij dit alles totaal uitgespeeld te zijn behalve als beklaagde.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.