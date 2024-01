De spreidingswet is een feit: meerderheid Eerste Kamer stemt in met eerlijker verdeling asielzoekers Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 283 keer bekeken • bewaren

De spreidingswet is een feit. Bij een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer stemden dinsdag 43 senatoren voor de wet en 27 tegen. Dat meldt ANP. De wet moet zorgen voor een evenredige opvang van asielzoekers over gemeenten en gaat in op 1 februari.

Na het twee dagen durende debat over de wet was vorige week al duidelijk dat GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en OPNL met de wet van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) zouden instemmen.

Senator Martin van Rooijen van eenmansfractie 50Plus stemde dinsdag tegen de wet. Vorige week bekende hij nog geen kleur. BBB liet eind vorige week weten unaniem tegen de wet te gaan stemmen. De wet zorgt ook voor frictie in het formatieproces tussen PVV, VVD, BBB en NSC. VVD-leider Dilan Yesilgöz was vorige week onaangenaam verrast toen bleek dat de Eerste Kamerfractie van haar partij wel een ruggengraat had en gewoon instemde met de wet, zoals dat eerder ook al in de Tweede Kamer was gebeurd. Zelf was ze sinds de verkiezingen plots omgeslagen en volgde ze meer een PVV-koers en wilde dat de wet weer van tafel ging. Daarmee stak ze een spreekwoordelijk mes in de rug van haar eigen staatssecretaris Eric van der Burg die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de wet. Nadat de VVD in de Eerste Kamer akkoord ging met de wet, hing PVV-leider Wilders direct in de gordijnen. 'Een probleem', noemde hij het.

De spreidingswet gaat al op 1 februari in, maar dat betekent niet dat gemeenten meteen vanaf dat moment kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Pas aan het eind van dit jaar moet de verdeling van het aantal geraamde opvangplekken over gemeenten in de twaalf provincies klaar zijn. De minister van Justitie en Veiligheid neemt op 31 december een officieel besluit over de verdeling. Daarna hebben gemeenten nog uiterlijk zes maanden de tijd om de opvangplekken te realiseren.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt te hopen dat nu de wet erdoor is, meer gemeenten snel aan de slag gaan met het opvangen van asielzoekers. Komend jaar verwacht het COA een tekort aan 10.000 tot 20.000 opvangplekken. De organisatie zet eerst in op het verlengen van de opvang op locaties waarvan de looptijd afloopt, maar kijkt ook welke noodopvanglocaties en tijdelijke gemeentelijke opvang kunnen worden omgezet naar reguliere opvang.

Voor het COA komt de wet ook geen moment te vroeg. Dinsdag oordeelde de rechter van de rechtbank in Groningen dat het maximumaantal van 2.000 asielzoekers in Ter Apel niet meer overdschreden mag worden Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel niet meer overschrijden. Dat gebeurde in het kort geding dat de gemeente Westerwolde had aangespannen tegen het COA. Het COA heeft vier weken de tijd om aan de eis te voldoen, oordeelde de rechter. De rechtbank legt het COA een dwangsom op van 15.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

