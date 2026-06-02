De Speld werkloos maken: Het kan wel! Opinie

Dag poppedeintjes op neoliberale ramkoers,

Laat ik even mijn parelketting van bestuurlijke zelfoverschatting herschikken, want vandaag is jullie Gucci-grafgeest – schrikt niet – een tikkeltje milder dan normaal. Bel De Speld maar, want die kunnen binnenkort misschien alvast een curator inschakelen, aangezien ze worden weggeconcurreerd door de werkelijkheid.

Wie bedrijft satire met de oprechte ernst van een beleidsmedewerker die net Canva Premium heeft ontdekt? Nou Poppies, hou je vast: dat is het socialemediateam van D66.

O, o, wat hebben ze nu weer gedaan? Ze hebben honderd dagen kabinet-Jetten gevierd met een draadje dat leest alsof iemand Cards Against Humanity met partijpropaganda heeft verward. Bijna elke partij kreeg een eigen complimentenkaartje.

Het begint met een post van onze premier Rubberen Robbie, de klimaatdrammer en martelaar van de arbeidersklasse. Hij staat met een vuist omhoog op het podium met de tekst: 100 dagen kabinet Jetten.

Het ontwerp van het getal 100 is trouwens opvallend treffend. Er zijn twee halfopen nullen te zien en een één die eruitziet alsof de idealen halverwege het ontwerp zijn opgegeven. Iemand wilde goed beginnen, maar leverde uiteindelijk slechts het halve werk. Eigenlijk is het dus een perfecte beleidsanalyse.

Laten we eens naar de beruchte complimentenkaartjes kijken:

"Samen met JA21 beschermen we mensen en onze vrijheid."

Dit klinkt alsof iemand eerst je voordeur intrapt en daarna aanbiedt om de buurt veiliger te maken. Erg attent, lieverd! Toch plaats ik liever zelf een nieuw slot op mijn deur — als je het niet erg vindt. Ook als je het trouwens wel erg vindt. Dit voelt als een liberalisme dat zijn gaybrapad heeft ingeruild voor een nieuw Madagaskarplan.

Blijkbaar konden ze ook geen geschikte foto vinden waarop rubberen Robbie samen met Esther Ouwehand staat, aangezien ze haar uit een andere foto hebben geknipt. Daarmee is de kous nog niet af. Haar huid is zo gladgestreken in Photoshop dat het op een morele spierverslapping lijkt: alsof we niet van haar gezicht mogen aflezen wat ze nou echt vindt van de wanprestaties van kabinet-Jetten.

We gaan verder. Op het kaartje bij PRO staat doodleuk: “Samen met PRO bouwen we aan een menselijk en duurzaam Nederland.” Alleen reageerde journalist Arjan Noorlander met een detail dat meteen het hele kaartenhuis tegen de mensheid laat instorten: “Opvallend statement, want bij Pro is er onvrede dat ze premier Jetten al sinds maart niet meer gesproken hebben.”

Dan bij BBB: “Samen met BBB investeren we in sterke regio’s.”

Groningen mag letterlijk door de grond zakken, Friesland mag langzaam marineren in de mest, maar kijk eens, schatjes: er staat “sterke regio’s” op een geel kaartje. Sterke regio’s, schat? De ene provincie zit met scheuren in de muren, de andere met stront in de sloot, en Den Haag noemt het vooruitgang, omdat er een geel kaartje onder past.

En zo eindigen we weer bij Robbie zoals we hem inmiddels kennen: premier van de woordensalade en hofleverancier van positive vibes only. Een man die zelfs een politieke uitverkoop nog weet te presenteren als morele vernieuwing. Gefeliciteerd, schatjes. De satire leeft nog. Helaas regeert ze ook het land!

Zo wordt elke knieval een samenwerking en elke afbraak aan de sociale zekerheden een gehaalde target op de burndownchart van een scrumsessie. De verzorgingsstaat wordt in sprintjes gesloopt, maar geen paniek: er staat een gele Post-it op met “menselijk”.

En dan komt natuurlijk de slogan waar alles mee wordt dichtgeplamuurd: het kan wel. Ja schat, blijkbaar kan het wel: dermate de plank misslaan dat het gewoon grappig wordt! Dus applaus voor D66. Niet omdat ze het land vooruithelpen, maar omdat ze de meest Nederlandse vorm van satire hebben uitgevonden: beleid dat zichzelf parodieert voordat Tante Theodora het überhaupt in de zeik kan nemen.