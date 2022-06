De Speld neemt omroep Ongehoord Nederland over Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Roel Wijnants

Mediabedrijf De Speld neemt de noodlijdende omroep Ongehoord Nederland over. Dat besluit viel in een tumultueus verlopen ledenvergadering van de omroep, die in de problemen belandde na boetes voor nepnieuws.

Ongehoord Nederland kwam in het nieuws nadat de NPO-ombudsman had vastgesteld dat de omroep stelselmatig journalistieke codes schond. Er dreigden torenhoge boetes die het einde van de omroep zouden betekenen. Om die reden belegde Ongehoord Nederland een ledenvergadering. Daar kwam plotseling een voorstel aan bod om de hele tent te verkopen aan concurrent De Speld. Dit werd met een krappe meerderheid van stemmen aangenomen.

“Bij Ongehoord Nederland hebben nepleden evenveel stemrecht als echte leden”, vertelt Melle Smit, de ceo van De Speld, waarachter het Italiaanse mediaconglomeraat 5 Spilli schuilgaat. “Daar hebben we gebruik van gemaakt door onze medestanders naar de vergadering te sturen. Wij aasden al langer op een plek in het omroepbestel om onze politieke agenda door te kunnen drukken. We hadden natuurlijk bij nul kunnen beginnen, maar overname van een zwakke broeder leek ons eenvoudiger. Wat een sukkels.”

Arnold Karskens, de oprichter van Ongehoord Nederland, spreekt van een ordinaire overvaltechniek. Hij vreest dat de nieuwe eigenaar van de omroep het bedrijf zal omvolken, zodat spraakmakende programma’s weer werkelijk ongehoord blijven. Voor regelrechte leugens zou mogelijk ook geen plaats meer zijn.

Smit spreekt tegen dat Karskens ontslag wacht: “Integendeel, wij erkennen Arnolds grote komische talent. Hij kijkt er alleen zo verbeten bij. Met wat coaching kan hij uitgroeien tot een van de succesvolste politieke paljassen van Nederland. De Speld staat pal voor het schenden van alle denkbare journalistieke codes. Daar zijn we groot mee geworden. Dus het is onzin om te denken dat we Ongehoord Nederland zullen vaccineren. Alleen denken we dat fake news beter werkt als je er een stevige scheut humor aan toevoegt.”