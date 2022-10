De slag om de wereldreservemunt Opinie • 16-02-2022 • leestijd 3 minuten • 413 keer bekeken • bewaren

Het is nog maar de vraag of de val van de dollar goed of slecht zal zijn.

Het land dat de wereldwijde handel domineert, bezit de wereldreservemunt. In de 18e eeuw was het Frankrijk, in de 19e eeuw Groot-Brittannië en in de tweede helft van de 20e eeuw domineerde Amerika de wereldwijde handel. In 2022 wordt de dollar nog steeds als wereldreservemunt gezien. Helaas voor de Verenigde Staten heeft de dollar zijn beste tijd gehad en zal dan ook minder belangrijk worden in de toekomst. De wereldwijde economische hegemonie van de Verenigde Staten na de val van de Sovjet-Unie is niet meer zo groot als het destijds was. Het einde van Pax Americana zal worden ingeluid met het einde van de dollar als wereldreservemunt. De gevaren voor de dollar als wereldreservemunt worden steeds duidelijker.

In de afgelopen decennia hebben we gezien hoe munteenheden aan inflatie ten onder kunnen gaan. Venezuela en Zimbabwe zijn hier goede voorbeelden van. Uit cijfers van de CPI (Consumer Price Index) blijkt dat de Amerikaanse inflatie van januari 2021 tot en met januari 2022 zeker 7,5% bedraagt. Dat is de hoogste inflatie sinds 1982. De Federal Reserve (de centrale bank van de Verenigde Staten) voorspelt dat de totale inflatie over 2022 zo’n 2,3% zal zijn. Echter hadden zij het in 2021 mis, dus het valt te betwijfelen of ze dit jaar wel gelijk krijgen. Te veel inflatie is niet goed en de Amerikaanse bevolking heeft hier geen baat bij. Dollaralternatieven zijn dan aantrekkelijk om aan te schaffen en dat komt de dollar weer niet ten goede.

Daarnaast krijgt de Amerikaanse dollar steeds meer concurrentie vanuit het buitenland. China probeert via een nieuwe munt, de digitale Yuan, te concurreren met de dollar. Deze munt bestaat alleen online en wordt gereguleerd door de People’s Bank of China. Het is niet duidelijk of het China gaat lukken om de digitale Yuan populair te maken, maar er is zeker sprake van een dreiging jegens de dollar. Verder is er nog het feit dat Rusland sinds 2021 niet langer de dollar wil gebruiken voor internationale handel. In plaats daarvan wil Poetin handelen met goud en euro’s en de Russische centrale bank is afgelopen week begonnen met het testen van een digitale roebel als betaalmiddel. Zelfs kleine landen als El Salvador zoeken naar dollaralternatieven. Zo heeft El Salvador in 2021 de Bitcoin als wettig betaalmiddel ingevoerd en in 2022 zal onder andere het land Tonga waarschijnlijk volgen. De Amerikaanse dollar moet dus concurreren op allerlei vlakken en het is afwachten of de munt ook in 2030 de dominante wereldreservemunt blijft.

Het is nog maar de vraag of de val van de dollar goed of slecht zal zijn. De Verenigde Staten zetten de dollar namelijk vaak in als sanctiemiddel tegen landen, mits zij dat nodig vinden. Iran en Venezuela konden bijvoorbeeld vanwege economische sancties geen zaken meer doen via dollarrekeningen. Dit had grote gevolgen voor de economie van deze landen, zij verhandelen hun olie namelijk in dollars. De dollar gestuurde Pax Americana (Amerikaanse vrede) zorgt dat de wereld enigszins in vrede leeft, maar zorgt ook dat de Verenigde Staten de door hun gewenste orde kan handhaven. Vaak hebben zij hun macht misbruikt via twijfelachtige invallen, waarna enkel chaos werd achtergelaten (zie Irak, Libië en Afghanistan). Echter is een gehandhaafde vrede door een democratisch land als Amerika beter dan een Chinese ‘Pax Sinica’. Het dictatoriale regime van Xi Jinping heeft immers niks met mensenrechten en internationaal drijft het land vaak via spierballentaal zijn zin door.

In de toekomst zal moeten blijken wie de wereldreservemunt bezit, maar het is zeker dat de hegemonie van de Verenigde Staten en de dollar ten einde loopt. Een ideale wereld zou streven naar een internationale wereldreservemunt die gekoppeld is aan verschillende grote wereldeconomieën. Als de Europese Unie iets heeft aangetoond, is het wel dat het vervlechten van economieën zorgt dat gewapende conflicten verdwijnen. Een internationale wereldreservemunt die zorgt dat landen afhankelijk van elkaar worden, kan zorgen voor minder gewapende conflicten en dus een betere wereld. Het is te hopen dat landen als de VS, Rusland, China, Japan en de EU tot dit inzicht komen. Naar mijn mening is het een mooi en juist iets om naar te streven.