De slachtoffers van het toeslagenschandaal kunnen de politiek een lesje leren over 'rechtsstatelijkheid'

Onze bewustwording is vernietigd

Het is niet oké om als fraudeur bestempeld te worden!

Het is niet oké om in armoede te leven!

Het is niet oké om geen geld te hebben!

Het is niet oké om geen verjaardagen, Suikerfeest en vele andere heilige feestdagen te vieren!

Het is niet oké om geen geboorte mee te maken of afscheid van je dierbaren te mogen nemen!

Het is niet oké als een vreemde je huis binnenkomt en prijzen op je bezittingen zet!

Het is niet oké om naar school te lopen!

Het is niet oké als je uit de auto van je moeder wordt gezet en dat je naar huis mag lopen!

Het is niet oké dat je moeder werkt en blijft werken zonder vooruitzicht!

Het is niet oké om zwijggeld te krijgen!

Het is niet oké dat de slager zijn eigen vlees keurt!

Het is niet oké dat mensen met een bepaalde functie niet veroordeeld worden voor hun misdaden!

Het is niet oké dat wij moeten bewijzen dat wij slachtoffers zijn!

Het is niet oké om alles maar te accepteren!

Het is niet oké om stil te blijven!

Het is niet oké!

Het zal nooit oké zijn om gediscrimineerd te worden of racistisch veroordeeld te worden door de Staat die ons hoort te beschermen!

Het is niet oké dat ze zwijggeld geven om hun gemoedsrust te kopen!

Het is pas oké als er aan mij wordt gevraagd hoe ik me voel!

Het is pas oké, een fijne plek te hebben om elkaar te ontmoeten in mijn eigen woonplaats of de plaats waar het allemaal is begonnen.

Het is oké om mij safe te voelen, samen met mijn medemens.

Het is pas oké als ik zelf mag beslissen over mijn leven!!!

OKE!!