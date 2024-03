De schokkende waarheid over de kalfsvleesindustrie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Als Zembla opnieuw heimelijke beelden in handen krijgt waarop te zien is hoe kalveren gruwelijk worden mishandeld, is dat het startschot voor een nieuw onderzoek naar de kalfsvleesindustrie. In een nieuwe aflevering van de Zembla Podcast legt onderzoeksjournalist Norbert Reintjens uit waarom er in al die jaren nauwelijks iets veranderd is.

De onderzoeksjournalisten van Zembla doen al sinds 2019 onderzoek naar misstanden in de kalversector. Ze ontdekten toen dat de dieren in kleine hokken leven en op een dieet worden gezet waardoor ze zich ziek voelen. Ook kwamen ze erachter dat de honderdduizenden kalfjes die ieder jaar naar Nederland komen slecht worden behandeld. Maar jaren later is het dierenwelzijn in de sector nog nauwelijks verbeterd.

Als de journalisten in de zomer van 2023 opnieuw heimelijke beelden in handen krijgen van drie dierenwelzijnsorganisaties, waarop te zien is hoe de kalveren worden geschopt en geslagen, heropenen ze hun onderzoek naar de kalfsvleesindustrie. "Het gaat er heel hardhandig aan toe. De kalveren worden geslagen, aan hun staart getrokken en verderop gesmeten," vertelt Reintjens in de Zembla Podcast.

Verschillende ministers beloven al jaren een einde aan deze praktijken. Ze komen steeds met plannen om het dierenwelzijn in de sector te verbeteren, maar daar komt nauwelijks iets van terecht. Volgens Reintjens heeft dat onder andere te maken met de Europese spelregels: "De minister is afhankelijk van de Europese Unie. Er is nu eenmaal een vrij verkeer van goederen en Nederland kan het buitenlandse transport niet op eigen houtje stopzetten."

Bekijk hier ook de video over de misstanden in de kalversector op het YouTube-kanaal van Zembla.