De schaamteloze bedeltocht van de Quote 500 aan een talkshowtafel Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 600 keer bekeken • Bewaren

Rens Calis Bestuurslid Politiek & Campagne Jonge Socialisten

Stefan Tax | Screenshot: Pauw & De Wit

Wie dinsdagavond naar Pauw & De Wit keek, kreeg een stuitend staaltje economische prietpraat voorgeschoteld. Aan tafel zat Stefan Tax, beroepslobbyist voor de rijkste familiebedrijven. Zonder blikken of blozen verkondigde hij de ultieme libertaire dooddoener: "Belasting is gewoon diefstal."

Terwijl hij econoom Jona van Loenen - die daar zat om zijn boek De babyboomerbiljoenen toe te lichten - probeerde te overschreeuwen met drogredenen, zweeg Tax over zijn eigen, directe belang. Deze bezorgde vermogensbeheerder voert namelijk een hyper-persoonlijke lobby om te voorkomen dat hij in de toekomst een in zijn ogen exorbitant bedrag aan erfbelasting moet betalen over het fortuin van zijn vader: Ben Tax, mede-eigenaar van miljardenbedrijf Rijk Zwaan en goed voor een gigantisch vermogen in de Quote 500. Het doel? De buit volledig belastingvrij binnenharken. Omdat belasting betalen voor de gewone man is, en blijkbaar 'diefstal' als het de oligarchische elite raakt.

Laten we de Ayn Rand-retoriek direct bij de wortel afsnijden. De bewering dat een erfenis "al een keer belast is in Box 1 of Box 3", is juridische en economische lariekoek. In een functionerend fiscaal stelsel belasten we geen geld, we belasten de transactie en de economische draagkracht van de ontvanger.

Wanneer een verpleegkundige of vuilnisman van zijn reeds belaste salaris een brood koopt, betaalt hij btw. Wanneer een bedrijf winst maakt en dat uitkeert, betaalt de aandeelhouder dividendbelasting. Dat heet de economische kringloop. Waarom zou een miljoenenoverdracht naar een volgende generatie - een transactie waar de ontvanger precies nul seconden voor heeft gewerkt - wél volledig belastingvrij moeten zijn? Dat is het institutionaliseren van onverdiend privilege.

Het tweede argument van Tax is dat de overheid met haar fikken van privaat familiekapitaal moet afblijven. Maar geen enkele ondernemer - of die nou wel of niet in de Quote 500 staat - opereert in een vacuüm. Het imperium van de familie Tax is opgebouwd dankzij publieke voorzieningen gefinancierd door de Nederlandse belastingbetaler: onze strak geasfalteerde wegen, onze haveninfrastructuur, onze dijken die het land droog houden, een stabiel rechtssysteem dat eigendomsrechten beschermt en door de overheid gesubsidieerd onderwijs voor hun werknemers..

Belasting is de abonnementsprijs voor een functionerende samenleving. Zonder die publieke basis bestond het vermogen van de familie Tax niet eens. Wie weigert bij te dragen via de belastingen, misbruikt de rechtsstaat als een parasitaire free rider.

Het absolute dieptepunt van de uitzending was de door Tax verkondigde gotspe dat mensen in een sociale huurwoning daarin "op kosten van de staat leven". Het dedain spatte van het scherm. Wie leeft er hier nou werkelijk op kosten van de samenleving? Is dat de schoonmaker of de havenarbeider die zich elke dag uit de naad werkt en braaf de hoofdprijs aan belasting betaalt over verdiende euro’s? Of is dat de oligarchische elite die via schimmige constructies, de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en agressieve lobbytrajecten zorgt dat hun vermogen onaangetast blijft?

De vermogenskloof explodeert. Er is een vloedgolf aan 'babyboomerbiljoenen' onderweg. Als we die onbelast laten overstromen, slopen vermogende erfgenamen de woningmarkt definitief voor iedereen die wél afhankelijk is van inkomen uit arbeid. Zij overbieden de starter immers met gratis kapitaal.

Het plan van Van Loenen voor een substantieel hogere erfbelasting boven de vijf ton - de 'chill bill' - is geen afgunst, maar economische noodzaak. Het stelt ons in staat om de belasting op arbeid fors te verlagen. Zo loont werken weer, in plaats van geboorte.

Het is tijd dat talkshows stoppen met het podium bieden aan nepobaby’s die hun eigen portemonnee verdedigen onder het mom van het algemeen belang. Als belasting voor de Quote 500-elite werkelijk 'diefstal' is, laat ze dan per direct stoppen met het rijden op onze wegen en het gebruikmaken van onderwijs en zorg. Dus: uithuilen, erfbelasting verhogen, de BOR afschaffen, en gewoon betalen, net als de rest van Nederland.

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