De Saoedi's importeren nu Russisch gas terwijl het Westen Saoedisch gas koopt

17 jul. 2022 - 17:28

Er staat nergens vast dat saoediers gaan olie leveren. Officiel zeggen ze dat ze practisch niet in staat zijn meer olie produceren. Getuige? Zij importeren zelf olie om eigen tekorten wegwerken. Zelfs als zij beslissen zoiets te doen, kan dat niet zonder drastische wijzigingen in hun Jemen invassie gebeuren. Anders kan ineens hun olie depo’s en raffineries zomaar geraakt worden door Jemenieten. Dan valt de olie export voor maanden uit. Daarnaast eist saoedie de erkening van leiderschap van arabische landen door de vs op. Wat zou kunnen leiden tot amerikaanse (ongewenste) druk op andere arabische landen. Daarvoor is de aanwezigheid van de vs zelf of de directe steun van haar vazalstaat , de Israeel, nodig. Meer aanwezigheid van de vs in MO verzwaakt zijn positie in Europa en in oost-azie. En de bemoeienis van Israeel zal leiden tot meer druk van andere landen, zoals Iran, Turkije en zelfs Irak en Syrie. Dus voorlopig is er geen oplossing voor de noden van europa.