De rust is niet teruggekeerd bij de FNV, de verwarring is compleet

Opinie

Ahmet Daskapan

De nieuw ingestelde bondsraad van de FNV heeft deze week besloten beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer heeft op het laatste moment van 2025 de door haar aangestelde toezichthouders Asscher en Heerts de ultieme bevoegdheid gegeven om eenmalig en zonder de organisatie FNV erbij te betrekken de statuten van de vereniging te wijzigen naar een model dat de ledendemocratie fundamenteel geschiedenis maakt.

Daarmee zou de rust terugkeren. Dat gebeurde niet. In plaats daarvan is de verwarring binnen de organisatie compleet. De twist is volledig losgebarsten.

Direct per 1 januari 2026 gingen de nieuwe statuten in. Zonder er gras over te laten groeien heeft Asscher zijn eigen bureau een extra opdracht bezorgd om de sollicitatie- en selectieprocedure te doen voor de vorming van een nieuw bestuur. Dit volledig met uitsluiting van de FNV-organisatie en haar geledingen.

Een commercieel bureau van Van de Bunt, waar Asscher zakelijk aan verbonden is en dat, naar blijkt, totaal geen affiniteit heeft met het vakbondswerk, bepaalt procedureel en procesmatig wie de FNV op basis van de nieuwe top-downstructuur mag gaan besturen.

Er is na de uitspraak van de Ondernemingskamer enerzijds sprake van een groeiend aantal opzeggingen van lidmaatschappen ten opzichte van de gemiddelde trend. Ook steeds meer oude, vertrouwde gezichten binnen de FNV, kaderleden, hebben er geen vertrouwen meer in en zeggen uit protest hun lidmaatschap op.

Anderzijds is de as van verzet binnen FNV tegen de top-down, bij decreet van de Ondernemingskamer geïmplementeerde autocratische structuur verre van uitgedoofd. De gevolgen van uitsluiting van de ledenorganisatie en kaders worden snel en direct gevoeld. Kaderleden, vele vrijwillige vakbondsstrijders, vertegenwoordigers in medezeggenschapsraden worden nu met veel meer gemak aan de kant geschoven door bezoldigde vakbondsbestuurders, of beter gezegd, vakbondsbaronnen.

Het passeren van kaderleden die met werkgevers aan de onderhandelingstafel zitten voor betere arbeidsvoorwaarden door vakbondsbaronnen die, met uitsluiting van kaderleden, met werkgevers ontransparante overleggen voeren, lijkt nu steeds meer de praktijk te worden. De bezoldigde werkorganisatie is thans met de nieuwe structuur de feitelijke baas van de FNV.

De reacties van de niet gekozen interim-voorzitter van FNV op het regeerakkoord, waarin hij doet alsof er nog een maatschappelijk georganiseerde vakbondsbeweging bestaat en probeert de uitholling van de interne ledendemocratie te verhullen, lijken veel kwaad bloed te hebben gezet.

Een werkorganisatievakbond die elke binding met de democratische vakbondsrealiteit mist, etaleert zich als legitieme voorhoede van de vakbondsstrijders, terwijl zij elke legitimiteit van de leden mist. Vakbondselitarisme waar vele FNV-kaderleden niet voor willen zwichten.

Het beroep tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer is de nieuwe vlam waaromheen het interne democratische verzet zich weer mobiliseert en vastbesloten is de vakbondsdemocratie volledig te gaan herstellen, de Ondernemingskamer en de vakbondsbaronnenelite ten spijt.

