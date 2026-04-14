De roddelpers wordt ingezet om Frankrijk een extreemrechtse president te bezorgen, met hulp van een prinses

Volgend jaar april worden in Frankrijk verkiezingen gehouden waarbij er een nieuwe president aan de macht komt omdat de huidige, Emmanuel Macron, aan het maximum van zijn termijnen zit. Die verkiezingen zijn van essentieel belang voor de toekomst van Europa, zeker met de agressieve Poetin in het Oosten en de verrassende nieuwe vijand in het Westen: de Verenigde Staten. Frankrijk heeft de sterkste krijgsmacht en als enig EU-lid de beschikking over kernwapens. Valt die macht straks in handen van extreemrechts? Dat is helaas verre van ondenkbaar.

De partij van Le Pen, RN, heeft een aantrekkelijke kandidaat als Le Pen zelf, vanwege een veroordeling voor corruptie, niet mag deelnemen. De 30-jarige Jordan Bardella is partijvoorzitter en heeft de mediagenieke aantrekkingskracht van Thierry Baudet uit zijn beginjaren. Baudet wist de pers goed te gebruiken, bijvoorbeeld door met veel bombarie een concertvleugel het parlementsgebouw binnen te takelen. Talkshowpresentatoren hingen steevast aan de lippen van hun 'Thierry'. Hij werd er bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 in één klap de grootste partij door.

De Franse miljardairs, die veel mediakanalen hebben opgekocht, koesteren met Bardella een soortgelijk plan. De grootste nieuwszender, het commerciële CNews van miljardair Bolloré, steekt niet meer onder stoelen of banken dat hun doel is extreemrechts aan de macht te helpen. Maar nu komen ook meer traditionele media in actie. Het populaire weekblad Paris Match, dat nieuws over celebrity's combineert met serieuze onderwerpen en sinds kort eigendom is van miljardair Bernard Arnault, lanceerde op de cover de nieuwe romance van Bardella met prinses Maria Carolina de Bourbon van Twee Siciliën. Zij is een adellijke influencer gespecialiseerd in Tiktok-video's over reisjes, luxe mode, sportwagens in Dubai en andere jetset-bezigheden. Het magazine en Bardella deden aanvankelijk alsof een paparazzi-fotograaf de twee heimelijk betrapt had maar al snel moest erkend worden dat de 'onthulling' helemaal in scène was gezet.

De romance moet Bardella, die net als Baudet vooral populair is onder jonge mannen en alleen al op Instagram 1,3 miljoen volgers heeft, aantrekkelijk maken voor andere groepen kiezers, schrijft de Belgische krant De Standaard.

Met het artikel in Paris Match snijdt hij een ander, ouder publiek aan, dat nodig is om verkiezingen te winnen, maar dat zijn partij eerder niet overtuigde. Nog een ander kiespubliek dat RN voor zich probeert te winnen, is dat van de meer welgestelde Fransen. Een paar dagen voor Paris Match de foto's publiceerde, ging Marine Le Pen nog dineren met managers van topbedrijven als TotalEnergies, Accor en Renault. Wie daar ook aanwezig was: LVMH-topman Bernard Arnault, tevens eigenaar van Paris Match. Arnault hield altijd vol geen contact te onderhouden met leden van de uiterst rechtse partij. De Franse miljardair kocht het blad over van de ultraconservatieve mediatycoon Vincent Bolloré en wordt er steeds meer van beschuldigd dat hij, net als Bolloré, zijn mediatitels inzet om (uiterst) rechts aan de macht te proberen helpen.

De Standaard vraagt zich, net Le Parisien in de video bovenaan, af of het gaat werken omdat de prinses immers bij uitstek tot de elite behoort en Bardella zich graag als de gewone jongen presenteert. De vraag is logisch maar in de praktijk blijkt dat nauwelijks een beletsel. Trump, die er onverholen keizerlijke ambities op nahoudt, wordt door de aan hem volgzame media zoals Fox News van miljardair Murdoch ook nog steeds gepresenteerd als 'man van het volk'.

Bardella wordt gezien als degene die vrijwel zeker de tweede ronde van de verkiezingen gaat halen. De vraag is wie er dan tegenover hem staat als alternatief. Ter linkerzijde willen de Groenen, socialisten en wat andere partijen een voorverkiezing gaan houden om met een kandidaat te komen die een zo groot mogelijk deel van links vertegenwoordigt.