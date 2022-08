De Rijn, levensader van Nederland, wordt bedreigd

23 aug. 2022 - 17:09

De ene dag maken we ons druk om het feit dat de benzine aan de pomp niet meer te betalen is, dat de energie prijzen te hard stijgen waardoor mensen in de kou zitten en in de armoede belanden. De volgende dag roepen we op om direct te stoppen met fossiele brandstoffen. Dan ben ik toch benieuwd naar de mening van de schrijver hoe die twee dingen zich tot elkaar verhouden. Want alleen roepen dat we moeten stoppen met olie, gas en kolen is gratuit zonder een begin van een doorkijk hoe het dan verder zou moeten. Je stelt dus of we gaan kernenergie gebruiken of we gaan terug naar de samenleving van zo’n 400 jaar geleden. Met alle negatieve consequenties daarvan.