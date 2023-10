De rijken zonder vliegschaamte: gebruik privéjets neemt grote vlucht

Het aantal vluchten met privéjets breekt alle records. Vorig jaar werden er meer dan 5,3 miljoen uitgevoerd. De Belgische publieke omroep VRT ging op onderzoek uit en ontdekte dat in bij onze zuiderburen jaarlijks meer dan 30.000 privéjetvluchten worden uitgevoerd. De meest afgelegde route is opvallend die tussen Brussel en Kortrijk, een afstand van 100 kilometer.

Maar ook vanuit het buitenland wordt er veel gevlogen op België, bijvoorbeeld op Antwerpen, zo'n beetje de diamanthoofdstad van de wereld. Een geïnterviewde vertelt dat ze er wel twee keer per maand heen vliegt, met een privéjet. Alsof er geen klimaatcrisis bestaat. ‘Privéjets stoten per passagier tien keer meer CO₂ uit dan lijnvliegtuigen,’ schrijft De Standaard .

Er steekt echter nog meer achter dit vervoermiddel voor de rijken. Ook hierbij genieten ze vanwege hun financiële vermogen allerlei privileges. Zo vinden er geen bagage- en veiligheidscontroles plaats die passagiers met reguliere vluchten moeten ondergaan. Een reporter van de VRT vloog van Londen naar België met een privéjet en stelde vast dat ze van alles in haar koffer mee had kunnen nemen. Een woordvoerder van de luchthaven stelt dat controles niet nodig zijn omdat er niets vreemds is te merken aan de passagiers.

Europol denkt daar anders over. De Europese politieorganisatie maakt zich zorgen over het transport van illegale zaken als drugs, wapens en zwart geld via privéjets. Een functionaris legt uit dat de jets moeilijk zijn te volgen omdat ze tot een half uur voor landen nog plots kunnen uitwijken naar een andere luchthaven. De douane zegt zich te concentreren op de plekken waar de controles "het meest efficiënt" uitgevoerd kunnen worden en dat is nu eenmaal bij gewone passagiersvliegtuigen.