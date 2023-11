‘De rest van Nederland verpest het voor een kleine weldenkende minderheid’

Pieter Derks somt de onvermijdelijke teleurstellingen op die nu eenmaal gepaard gaan met verkiezingen. “Elke Nederlander zit vanavond met het gevoel dat de rest van Nederland het weer voor een kleine weldenkende minderheid verpest heeft.” En dat is pas het begin, want straks blijkt er helemaal niets te veranderen. “De premier liegt, het volk is boos, de populisten winnen, de aarde warmt op en dat is allemaal de schuld van de buitenlanders.”