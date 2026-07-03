De rellen kwamen van boze agenten en ME’ers Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 501 keer bekeken • Bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid Persoon volgen

Volgens Mona Keijzer verdienen wij kogels in onze benen en menen slapende journalisten en wilde agenten dat wij aan het rellen waren. Niets hiervan klopt!

Ik was buiten in Amsterdam, op Plein 40-45, op het Mercatorplein en in Osdorp. Mensen hadden drones en schoten de mooiste beelden. Mensen waren feest aan het vieren, velen half in pyjama, waaronder ik.

Ik heb gezien hoe agenten met bedekte gezichten klaarstonden om apeshit te gaan op de mensen op het Mercatorplein. Een jongen die iets te vrolijk juichte werd met een agressieve vibe benaderd door drie agenten met bedekte gezichten. De jongen schrok niet, maar zei: 'Vrolijk zijn is toch geen misdrijf, dus ik snap het niet.' Uiteindelijk trokken ze zich terug.

Via instagram (Mocrobioloog) krijg ik berichten van mensen uit Den Haag. Deze heb ik gedeeld op mijn stories en vastgezet op mijn profiel. Er gaan beelden rond en getuigenissen dat men tegen een muurtje stond met thee in de hand en ontbeten terwijl de politie en ME hardnekkig op ze begonnen te beuken. Hoe de ME opeens besloot dat het feestje moest eindigen, dus waterkanonnen aanzette. Er was buitensporig geweld. Een zwangere Marokkaanse vrouw probeerde haar praktijk binnen te komen voor haar werkdag, maar ook zij werd lastiggevallen door de politie. Want 's ochtends op straat lopen en uitzien als een Marokkaan is een misdaad. Vervolgens waren er kinderen op een pleintje aan het voetballen nog voor schooltijd. Ook zij kregen ook slaag en tegen de grond geduwd.

Daar bleef het niet bij. Volwassen vrouwen werden beledigd en aangevallen op straat door witte Nederlanders. Moeders die hun kinderen naar school brachten, kregen scheldtirades naar hun hoofd. En niet te spreken van alle racistische en extreem haatdragende uitspraken naar jongens van het Nederlands elftal, Marokkanen en Keijzer die op z'n Gidiaans haar morbide fantasieën loslaat op Marokkanen.

Voor mensen zoals ik, is de politie niet je vriend. Het is je vijand die jou en je kinderen kapot beukt als je iets te vrolijk staat te dansen. Die van je afkomst walgt en binnen een systeem kan functioneren waar je in alle vrijheid in whatsappgroepen je moordlusten kan loslaten.

En dan aan de journalisten van mainstream media. Als ik wel aan deze informatie kom en inzichten heb en jullie niet, dan is het tijd om jullie perskaart in te leveren en jezelf spokesperson van de politielobby te noemen.