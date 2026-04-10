De religieuze renaissance en de oorlogen van oude mannen

Jos Scholte Huisman

Een met steun van conservatieve gelovigen gekozen Westerse leider roept euforisch tegenover een groep aanhangers dat de oude religieuze leider van een ander land door zijn (Westerse) leger is vermoord. Het publiek joelt in extase. “God wil het”, hoor ik de mensen bijna roepen en de vergelijking met euforische kruisvaarders tijdens de bloedige kruistochten dringt zich onvermijdelijk in mijn hoofd.

Een voormalige wereldmacht voert een gewelddadige oorlog tegen zijn kleinere buurland terwijl zijn leider steunt op de grootste religie (van vrede) van zijn land. In de nog niet geaccepteerde vredesvoorstellen staat het herstellen van de religieuze status quo tussen meer wereldlijke eisen over grondgebied.

Een klein maar militair sterk land in de Levant besluit na decennia van oorlog voeren dat het de macht van zijn gemilitariseerde samenleving moet inzetten om kleinere militair zwakkere partijen links en rechts van haar grenzen grotendeels van de aardbodem te vegen waarbij grote aantallen burgerdoden en gedode journalisten acceptabele bijkomende schade zijn. De regering van dat land steunt volledig op de heersende religie van vrede in dat land. Een meerderheid van de religieuze bevolking steunt het voortzetten van de oorlog. Die religie noopt het land ook om gebieden die het al decennia bezet houdt, en die voor een groot deel de reden zijn voor haar voortdurende conflicten, in een versneld tempo etnisch te zuiveren om het zo bij haar territorium te voegen. In ons land heeft dat land een zeer sterk lobbynetwerk waarbij conservatieve gelovigen van een andere religie van vrede deze strijd steunen. De voor dat land belangrijke uitgangspunten, zoals afkeer van andere religies, drukken daardoor een fors stempel op de manoeuvreermogelijkheden van ons eigen land.

Naast het hebben van religies die vrede prediken is de voornaamste overeenkomst dat de agressieve landen geleid worden door oude mannen die pijnlijk duidelijk zichtbaar moeite hebben met het ouder worden. Ik ben ook al wat ouder maar ik hoop voor mijn buren dat ik, als de jaren voortschrijden, die destructieve neiging wel kan onderdrukken.

Ondertussen heeft de premier in Nederland moeite om het geweld en verbale aanvallen gewoon openlijk te veroordelen. Zijn antwoorden op vragen lijken door AI van ieder leven ontdane “flatliners”. Het toont meer dan ooit aan dat moreel gezag weg is uit onze delta. Als we mensen gaan vervangen door AI kunnen we bij de politiek beginnen. Het zal niemand opvallen. We kopen zelfs nog wapens in de agressieve staten. Dezelfde wapens waarmee kinderen en journalisten vermoord zijn.

Onze premier, zelf homoseksueel, gaat op bezoek bij de president van het eerstgenoemde land waarvan de religieuze regering het liefst homo’s wil bekeren of weer in de kast wil stoppen. Het land zou hem als te DEI ontslagen hebben. Op de vraag of onze koning wel op bezoek moet gaan bij die president die ons dagelijks bedreigt, delen van Europa wil innemen, eist dat onze legers in zijn religieuze oude mannen oorlogen meevechten, die ons heffingen oplegt, bevriende regeringsleiders routinematig beledigd en die onze voormalige premier reduceert tot een braakneigingen opwekkend anti-kater middel, antwoord een Nederlander, in een enquête van EenVandaag, dat bezoeken en blijven slapen best wel kan, maar dat die president niet verder moet escaleren. Gelukkig heeft EenVandaag de indiener voor eeuwige schaamte beschermd door zijn of haar naam er niet bij te noemen.

Ik had dit artikel kunnen schrijven over het neoliberalisme. Hoe het langzaam de ongelijkheid in ons land vergroot, hoe het de sociale cohesie in ons land afbreekt en extremisme vergroot. Ik had kunnen schrijven dat het tijd wordt voor een flinke verandering in denken. Om het doorgeschoten individualisme een halt toe te roepen en eindelijk echte oplossingen te zoeken voor etterende problemen die in het neoliberale gedachtegoed gewoon nooit zijn op te lossen. Want verandering is broodnodig en is nog niet in zicht.

Maar als we alles wat in Israël, Oekraïne, Gaza, Libanon, de Westbank, Iran, Venezuela, de Navo, de VS en op nog veel meer plekken gebeurt nog steeds kunnen afdoen met “het mag maar het moet niet erger worden dat dit” dan zijn we werkelijk een verloren land. We hebben niet minder dan een deltaplan nodig om de ziel van onze natie te redden. En religie… religie bewijst op dit moment meer dan ooit dat het geen plaats heeft in een gezonde vreedzame samenleving.

Net als oude mannen met een late vorm van geldingsdrang.