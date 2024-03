De rechtse firma List en Bedrog Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Het zou voor Omtzigt niet zo gek zijn als er eens over links wordt verkend wat mogelijk is.

Ik word zo moe van de list en het bedrog en mediaal gemanipuleer (Derksen en Telegraaf) van het rechtse kamp. Geert Wilders heeft inmiddels zeker al tien uitgangspunten van zijn programma laten varen of afgezwakt, waaronder een aantal ongrondwettelijke plannen die de PVV niet eens kan uitvoeren. Grootschalig kiezersbedrog.

De betrouwbaarheid van deze dictatoriale leider - hij is fractievoorzitter, partijleider, voorzitter van het partijbestuur en enig partijlid - zou bij iedere andere partij ter discussie staan. Zijn beleid is zwalkend en voor de bühne. Enerzijds wordt Poetin door Wilders bejubeld vanwege zijn leiderschap, maar nu is hij toch bereid te overwegen om hulp te bieden aan Oekraïne, een concessie die hij doet om een rechtse coalitie te realiseren. Hij onderschrijft het artikel in de grondwet over godsdienstvrijheid, maar wil de islam te vuur en te zwaard blijven bestrijden.

Wilders schuwt geen middel om zijn extreme standpunten voor het voetlicht te brengen, denk maar aan zijn uitspraken over de "kopvoddentaks" en meer of minder Marokkanen. Het is geen wonder dat hij wordt bestookt met haatmails, Wilders geeft zelf niet het goede voorbeeld voor een harmonische samenleving. Niettemin vind ik dat de veiligheid van al onze politici, ook Wilders, gewaarborgd moet worden, ook al nemen ze extreme standpunten in, en kost dat miljoenen.

Intussen wil de BBB zo graag meeregeren, steunend op hun grote winst in de Eerste Kamer, dat de partij zowat alles van Geert voor zoete koek slikt. Het verbaast me hooglijk dat deze partij, terwijl de agro-industrie het moet hebben van bakken subsidie vanuit de Europese Unie, in zee wil gaan met de man die ons land juist uit de EU wil hebben.

De VVD die kabinet-Rutte 4 heeft laten vallen met een broodje-aap verhaal over migratie, wil blijkbaar zo graag mee aan het roer blijven staan dat ze steeds maar water bij de wijn wil doen. Nu is de partij ook bereid mee te doen aan een extraparlementair kabinet. De VVD van Yesilgöz heeft bij de verkiezingscampagne met de keuze van het thema migratie in de eigen voet geschoten en de PVV een flinke duw in de rug gegeven. In plaats van zetels op rechts te winnen hebben ze flink verloren ten faveure van de PVV. Maar door de keuze voor migratie is de VVD voorbijgegaan aan andere belangrijke thema’s, zoals zorg, energie, onderwijs, huisvesting, toeslagen, ondernemingsklimaat. Thema’s waarmee de huidige rechtse achterban echt geholpen zou kunnen worden. Het gevolg is dat de PVV in de huidige peilingen nog meer winst boekt.

De vraag is wie er garen spint bij het samenraapsel van de huidige rechtse partijen. Wilders wil graag macht en voelt zich oppermachtig gezien de peilingen. Van der Plas wil de grootschalige veehouderij steunen, Yesilgöz zou voor ondernemend Nederland moeten staan.