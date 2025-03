De PVV maakt meer kapot dan je lief is, nu weer de lintjes

Je krijgt zo´n lintje – over het algemeen een van de graden in de orde van Oranje Nassau – niet zomaar. Ze worden gegeven vanwege langdurige bijzondere plichtsbetrachting, niet ten bate van jezelf maar van anderen. Dat blijkt ook elk jaar als de de lintjesregen op het land neerdaalt. Over het algemeen gaat aan zo´n lintje een hele procedure vooraf waarbij mensen in de omgeving van de toekomstige geridderde samen met plaatselijke autoriteiten proberen te bereiken dat het Zijne Majesteit de Koning zal behagen enzovoorts. Daarvoor is uitputtend achtergrondmateriaal en een uitvoerige argumentatie noodzakelijk. Dit alles wordt voor de te ridderen persoon. verborgen gehouden en men verzint met vereende krachten een list om deze op de grote dag in de buurt van de burgemeester te brengen die dan onverhoeds de versierselen tevoorschijn trekt.