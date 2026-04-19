De PVV maakt het strengste asielbeleid ooit een stuk minder streng

De PVV wilde in het vorige kabinet met de asielwetten van Marjolein Faber 'het strengste asielbeleid' ooit invoeren. Dat plan strandde ten eerste omdat Faber de meest incompetente bewindspersoon uit de parlementaire geschiedenis zou blijken (kielekiele met Femke Wiersma), en natuurlijk omdat het hele extreemrechtse prutskabinet-Schoof bij lange na de rit niet uitzat.

Gelukkig was daar het nieuwe VVD-kabinet met premier Rob Jetten dat het strengste asielbeleid ooit alsnog wilde doorvoeren. Maar toen was de PVV opeens weer tegen. Hoe zat dat nou? In Even tot Hier leggen Niels van der Laan en Jeroen Woe met behulp van de Asielzangers nog eens uit.