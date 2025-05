De PVV kan niets (deel 19327): fractie in Arnhem verdwijnt omdat er niet genoeg geschikte kandidaten zijn

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stemden er 2,5 miljoen Nederlanders op de PVV. Maar de extreemrechtse partij bleek niet in staat om in eigen gelederen een aanvaardbare premierskandidaat te vinden. Daarom staat er nu een partijloze ex-ambtenaar aan het roer. Ook het vullen van de Kamerzetels en kabinetsposten verliep erg moeizaam. Je hoeft maar naar Dion Graus en Vincent van den Born te kijken om te weten dat Wilders de lat niet erg hoog legt.

Blijkbaar willen serieuze mensen liever niet geassocieerd worden met de PVV. Dat merkt ook de PVV in Arnhem. Na de volgende verkiezingen zal de partij niet terugkeren in de gemeenteraad vanwege een gebrek aan geschikte kandidaten. Fractievoorzitter Coen Verheij kan niemand vinden, vertelt hij aan Omroep GLD .

“Dat het niet is gelukt om voldoende goede kandidaten aan de fractie te binden, verwijt hij vooral zichzelf. Naast zijn werk en gezinsleven, was hij voor de PVV verantwoordelijk voor de politieke inhoud en had hij de werving en selectie voor de nieuwe raadsperiode moeten doen. Mede door vervelende gebeurtenissen en een turbulente tijd in zijn privéleven, bleek dat te veel. "Ik ben verantwoordelijk voor het opbouwen van een goede fractie en heb de afgelopen periode te weinig ruimte gehad om daarmee aan de slag te gaan", erkent Verheij. Aanmeldingen kwamen wel eens binnen, maar daar zag Verheij niet de mensen in die iets extra's toe zouden voegen.”