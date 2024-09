De PVV-benadering van asielzoekers wordt steeds meer officieel Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 555 keer bekeken • bewaren

De IND benadert ze als oplichters en profiteurs.

Wat de rancuneuze PVV-stemmende kleinburgerij over asielzoekers denkt, begint in officiële kringen steeds meer gemeengoed te worden. Het zijn – de enkele goeden daargelaten - bedriegers en profiteurs die af komen op de gratis vleespotten van ons naïeve vaderland. Dat blijkt uit de nieuwe geest die de immigratiedienst IND sinds een aantal maanden heeft bevangen. Asielzoekers moeten steviger worden aangepakt dan ooit en op geen enkele manier op hun woorden geloofd. Zij dienen zelf aan te tonen dat zij persoonlijk in hun eigen land aan ernstige vervolging blootstonden. En dat met complete documenten en bewijsstukken. Anders gaat de deur van Nederland onverbiddelijk dicht. Dat asielzoekers uit een gevaarlijk land komen, is geen argument meer. En evenmin dat zij tot een bedreigde subcategorie van de bevolking in hun land behoren, zoals met lhbti+-mensen vaak het geval is.

De "beslismedewerkers" van de IND ondergaan momenteel trainingen in de vernieuwde aanpak. De NRC schreef daarover een verhelderend artikel.

Cursusleider Marco, die zijn achternaam voor de lezers van deze courant verborgen houdt, komt uitvoerig aan het woord. Twee citaten:

"Puur menselijk is het, dat je je laat imponeren door documenten die op tafel worden gelegd. Maar al die briefjes, halve arrestatiebevelen, foto's, filmpjes en krantenknipsels voldoen vaak niet aan de eisen."

"Als iemand met een reisverhaal aankomt dat hij eerst in Italië wijndruiven ging stampen, daarna in Duitsland de Riesling ook wel leuk vond en toen pas naar Nederland kwam, dan zegt dat iets over zijn oprechtheid. Dan heb je langere tijd in andere landen verbleven, waar je óók prima asiel kon aanvragen. Als je daar geen goede verklaring voor kunt geven, leidt dat tot een ongeloofwaardigheidsverklaring van het asielmotief."

Ja, die Marco is me er eentje. Ze hebben vast met zijn allen veel gelachen op de cursus over asielzoekers die dachten dat ze slim waren maar vanaf nu bij die dekselse Nederlanders massaal door de mand vallen. Zeer opvallend bij dit alles is de minachting die Marco in de aard van zijn voorbeelden en zijn toon aan de dag legt voor de smekelingen die zich moeten melden bij de "beslisambtenaar". En ook de onuitgesproken gedachte dat Nederland een paradijs is, waar iedereen wel zou willen wonen maar dat helaas slechts plaats heeft voor enkele bevoorrechten.

Het doet denken aan de manier waarop een zekere bevolkingsgroep in de eerste helft van de vorige eeuw wel werd bejegend: stiekeme bedriegers die erop uit waren op jou te parasiteren.

Het resultaat van de nieuwe aanpak is dat mensen die in eigen land werkelijk vervolgd worden, bij de nieuw toegeruste beslisambtenaren nul op het rekest krijgen. Je hebt immers valse papieren nodig om ongehinderd door controles te komen. Je krijgt – als je moet onderduiken – niet de tijd of de kans of de gelegenheid je hele administratieve hebben en houden mee te nemen. Dat is trouwens een gevaarlijk bezit want daarmee geef je je ware identiteit prijs. Ook krijg je niet de documenten in handen die door het regime zijn opgesteld om je van straat te halen. Bovendien zijn er de nodige landen waar het bestuurlijk zo'n chaos is dat dergelijke documenten eenvoudigweg niet bestaan. De NRC vertelt het verhaal van een Jemenitische moeder die naar Nederland ontkwam omdat anders haar dochters waren besneden. Afgewezen, want ze kon daarover geen officieel document overleggen. Een Iranees echtpaar dat zich tot het christendom had bekeerd - wat de ayatollahs hóóg opnemen - moest terugkeren omdat de man een vals paspoort had. Ja, dat haalt je de koekoek. Hij had zeker bij de Iraanse ambassade in Den Haag een nieuw reisdocument moeten ophalen. Rot toch op. Nou ja: dat is ook door de beslisambtenaar tegen deze man gezegd. Onoprecht immers met dat valse paspoort.

Marco vertelt bovendien dat de Baha'i, een in Iran sterk vervolgde religieuze groep, in Teheran niets te vrezen hebben. Bij Human Rights Watch denken ze daar anders over maar Marco weet het uiteraaard beter.

Oplichters zijn het, die asielzoekers, profiteurs. Linkmiechels, leegzuigers van de volkskracht. Dat lijkt het standpunt des rijks.

Er is een tijd geweest dat in dit land juist de helden valse papieren bij zich droegen. Die tijd is ondanks het jubileumgeweld van tachtig jaar vrijheid op essentiële punten vergeten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch nog open blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.