De propagandamachine van Israël Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 408 keer bekeken • bewaren

Corrie de Vos Docent Social Work op Avans Hogeschool

Dit weekend kwam ik een filmpje tegen van een journaliste van Kan News Israël die samen met het Israëlische leger rakketten afvuurt richting de Gazastrook. Voordat zij overgaan tot de raketaanval, schrijven zij een aantal boodschappen met stift op de raketten. Ondertussen lachen de journaliste en de soldaten om de verwerpelijke teksten die op de raketten geschreven staan. Er wordt gesproken over een groet aan Gazanen in plaats van een groet aan Hamas, terwijl ik toch echt dacht dat Israël Hamas wil uitroeien in plaats van de Palestijnse bevolking.

Ik betrapte mezelf erop te denken dat dit niet waar kon zijn. De soldaten in Israël zouden toch nooit een dergelijk smakeloos fragment opnemen en naar buiten brengen in de hoop dat de wereld mee zou lachen? Kan News zelf heeft dit fragment, begrijpelijk, offline gehaald. Omdat ik nieuwsgierig werd naar wat de Israëlische regering aantoonbaar wel zelf de wereld in helpt, ben ik op zoek gegaan.

Ik bedacht me dat Google een database heeft waarin je kan zien welke partijen er bij Google adverteren en met welke advertenties zij dit doen. Ik ging eens op zoek naar adverteerders uit Israël en kwam uit bij het Ministry of Foreign Affairs in Israël. Deze bron is door Google geverifieerd, valt er te lezen.

Eenmaal gevonden, zag ik dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël sinds het uitbreken van de oorlog, of het oplaaien van het conflict tussen Hamas en de Israëlische regering, maar liefst 200 advertenties heeft verspreid in een verscheidenheid aan landen. Het eerste fragment dateert van 8 oktober 2023 en vertelt de volgende boodschap, toepasselijk vormgegeven in de kleuren van de Palestijnse vlag: “Hamas declared war on Israël (…) and Israel will take every measure necessary to protect our citizens against these barbaric terrorists.”.

Op 8 oktober was de regering van Israël al bezig met het dehumaniseren van de Palestijnen, door hen gelijk te stellen aan Hamasstrijders en op diezelfde dag wilde Israël de wereld al laten weten dat zij, ongeacht hoeveel hen dit zou kosten, er alles aan zou doen om Hamas te vernietigen. Dat Israël daar inderdaad veel voor over heeft, zien we op de filmpjes die ons dagelijks bereiken van verwoeste gebieden in Gaza, bebloede lichamen die beklemd zijn onder het puin en fragmenten van overvolle ziekenhuizen, waarin burgers op de grond in de gang worden geopereerd zonder pijnstilling of steriel materiaal.

Ik zocht nog even door. Tot op de dag van vandaag worden er in Nederland 13 advertenties getoond aan mensen die een filmpje op de website van YouTube aanklikken. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit er 15, in Frankrijk ook 15 en in België 19. Het valt me op dat veel van de advertenties getoond worden in Westerse landen. Als ik mijn zoekopdracht aanpas naar gepubliceerde advertenties in bijvoorbeeld Irak of Egypte, zijn dit er 0.

Dat Israël zich veel bezig houdt met het beïnvloeden van het beeld dat het buitenland heeft over de huidige oorlog, wisten we natuurlijk al toen zij journalisten vanuit de hele wereld had uitgenodigd om op 23 oktober naar beelden te kijken die gemaakt zouden zijn van de aanval van Hamas op 7 oktober. Het lijkt vooral de bedoeling dat de wereld, met namen het Westen, die zich zeker de laatste maand steeds meer uitspreekt tegen het buitensporige geweld van Israël, de kant van Israël blijft kiezen.

Inmiddels wordt dat steeds moeilijker, hoe sterk de propagandamachine van Israël ook is, maar nog steeds hoor ik een groot tal mensen de strategie van Israël verdedigen. Nog hoor ik mensen zeggen dat er nu eenmaal burgerdoden vallen in een oorlog, een soort van noodzakelijk kwaad, een offer dat nu eenmaal gebracht moet worden. Ik vind het bijzonder en verdrietig.