De profeet Jona raadt studeren af Opinie • Vandaag

Al die geleerdigheid is nergens voor nodig. Bezige handen moeten we hebben

Deze woensdag had Goedemorgen Nederland, de rechtse dagopener van NPO1, Jona van Loenen in de studio. Terwijl de presentatoren en ochtendmens Annemarie Jorritsma enthousiast toehoorden, verkondigde hij dat de Nederlanders veel en veel te hoog waren opgeleid. “Theoretisch”, wist de Annemarie. Ja, ons land had zich lelijk in de voet geschoten.

Jona van Loenen, daar is de laatste maanden geen ontkomen. Sinds zijn debuut bij Vandaag Inside (allicht) is hij er een graag geziene gast om zijn dubieuze licht over van alles en nog wat te laten schijnen. Tussendoor is hij trouwens ook tot media uit een andere hoek doorgedrongen zoals het dagblad Trouw.

Jona van Loenen, de profeet. Hij kan bogen op drie bacheloropleidingen in de financieel economische hoek, een aan de Erasmus Universiteit, een in Tilburg en een aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Hij koos dus enigszins voor de breedte en niet voor de diepte want verdere opleidingen heeft Jona van Loenen niet gevolgd. Hij werd in de woorden van Radio Rijnmond directeur van een “softwarebedrijf dat grote arbeidstekorten in Nederland op een slimme manier wil oplossen”.

Het liefst echter profeteert hij. Daarom kun je de Jona van onze tijd inhuren als spreker en dagvoorzitter.

Nu verscheen hij dan in Goedemorgen Nederland om het publiek af te raden een hogere, of zoals dat tegenwoordig heet een “theoretische” opleiding te volgen. Zulke mensen waren er al veel te veel in Nederland, zei de profeet. Ons land had een grote fout gemaakt. Als voorbeeld toonde Goedemorgen Nederland een oud spotje van postbus 51, waarin jonge mensen door de overheid werden aangespoord om door te leren. Het probleem is, zei profeet Jona, dat er een overschot bestaat aan mensen, die niets geleerd hebben maar wel op universitair niveau. Terwijl wij monteurs nodig hebben om het stroomnet uit te breiden. Communicatiewetenschappen, vrijetijdsmanagement kunstgeschiedenis, mooie vakken hoor maar “Wat hebben de mensen, wat hebben wij als maatschappij eraan?” Hij hoonde het verheffingsideaal van na de Tweede Wereldoorlog dat veel te veel succes boekte. Daarom stelde profeet Jona voor het beleid honderdtachtig graden te draaien. De overheid moest ervoor zorgen dat minstens zestig procent van de bevolking praktisch werd opgeleid. Annemarie Jorritsma kraaide enthousiast mee. Misschien hoefde het een het ander niet uit te sluiten, en kon je in elke theoretische opleiding een praktische component stoppen.

Het publiek kreeg ook nog te horen dat je een stroomnet in een jaar kon aanleggen, maar met al die theoretisch opgeleiden werden er dan eerst tien jaar powerpoints over gemaakt voor vergaderingen. Jona voorspelde dat we straks zonder stroom zouden zitten vanwege al die verkeerd opgeleide mensen.

In Nederland studeren momenteel naar schatting tweeduizend studenten communicatiewetenschappen en ongeveer zevenhonderd vrijetijdsmanagement of iets dat daarop lijkt. Dit jaar stroomden er enkele honderden eerstejaars in bij de studierichtingen kunstgeschiedenis.

Voor 2024 telde het Ministerie van Onderwijs 3.661.000 leerlingen en studenten. Daarvan zaten er 478.000 in het mbo, in het HBO 429.500 en 339.000 aan de universiteiten. 600.000 schoolverlaters hadden geen startkwalificatie.

In het licht van deze cijfers zijn de aantallen studenten vrijetijdsmanagement, communicatiewetenschappen en kunstgeschiedenis peanuts. Ook zijn blik op het verleden slaat nergens op.

Het Rathenau instituut zocht uit welke studierichtingen de 680.000 bachelor studenten in het studiejaar 2022-2023 volgden. Aan universiteiten en hogescholen zelf deden 20% iets op het gebied van exacte vakken en techniek, 17% op dat van gezondheidswetenschappen, 46% op dat van de gammawetenschappen en slechts 8% op dat van kunst, talen en cultuur.

Rond 1950 stonden aan alle Nederlandse universiteiten bij elkaar iets meer dan 20.000 studenten ingeschreven. Dat waren voor het merendeel zoontjes uit de hogere klasse met hier en daar een enkele dochter ertussen. Toch waren er al werkstudenten, voorboden van een nieuwe tijd. Om het studenten uit het voormalig verzet mogelijk te maken hun studiekosten bij elkaar te verdienen, had Piet Meerberg bijvoorbeeld de bioscoop Kriterion opgericht.

Voor het Nederland van vijfenzeventig jaar geleden was dat genoeg. De meeste mensen verdienden hun brood met zwaar lichamelijk werk in lawaaierige fabrieken. Of ze deden eentonig administratief werk in grote kantoren.

De rooms-rode kabinetten Drees beseften dat Nederland om bij te blijven een aanzienlijk beter geschoolde bevolking nodig had. Daar werd dan ook hard aan gewerkt, in het bijzonder door een pionier als de katholieke minister Jo Cals, die het hele middelbare onderwijs hervormde en beter toegankelijk maakte voor grote groepen leerlingen. In zijn tijd kwam ook een beurzenstelsel tot stand zodat ook kinderen uit de lagere milieus met de juiste talenten konden studeren aan de universiteit. Daar was ik er een van. Mijn broer ook.

De oude industriële maatschappij heeft al in de twintigste eeuw plaats gemaakt voor een samenleving waarin diensten steeds meer de boventoon voerden. Daar hoorde een hoger onderwijs voor velen bij waar profeet Jona nu zoveel vraagtekens bij zet.

Ons land is er in geslaagd een onderwijsstelsel tot stand te brengen dat zeer veel jonge mensen in staat stelde hun talenten daadwerkelijk te ontplooien. Mijn vader zag dat destijds met genoegen aan. De tijden waren veranderd. Zijn ouders hadden de hoofdbroeder destijds de deur gewezen, als deze ervoor kwam pleiten dat hun kinderen naar de MULO zouden gaan. Mijn grootmoeder vond voor mijn vader en mijn ome Aad een plekje op een drukkerij. Ome Gied kwam in een bakkerij terecht. Ome Koos schilderde schepen bij Wilton Fijenoord. Zo is er in ons land onvoorstelbaar veel talent verloren gaan.

Nu gebeurt dat niet tot veel minder. Wij hebben die veel gesmade theoretische kennis hard nodig om onze welvaart opvangt van producten en diensten waar een hoge waarde aan toegevoegd wordt. De kersen op de taart verdienen we met innovatieve producten en diensten. We moeten een uitvindersland zijn.

En nu wil Jona van Loenen de staat de rol van mijn grootmoeder geven zodat ze met hun handen gaan werken. Ook als hun talenten elders liggen. Omdat de maatschappij dat zogenaamd verlangt. Als dat zo was, dan zouden de lonen wel door het dak schieten maar dat is niet het geval.

Het merkwaardige was dat hij zelf niet in werkpak verscheen. Niets verhindert hem immers het goede voorbeeld te geven en al die theoretische diploma’s van hem te deleten. Wij hebben immers vakmensen nodig en geen ideologen die zich als econoom verkopen. Zelf verklaarde hij in Goedemorgen Nederland dat een praktisch opgeleide problemen in een ochtend oplost. Maar nee, hij deed dat niet. Toen Annemarie Jorritsma verderop in de uitzending het voorstel kreeg als vrijwilligster te komen helpen bij het koken van buurtmaaltijden, wuifde ze dat beleefd af. Ze deed al zoveel vrijwilligerswerk, als voorzitter van allerlei organisaties. Ook zij gaf het goede voorbeeld niet.

Als klap op de vuurpijl liet het Journaal een docente Duits aan het woord, die zei dat het tegenwoordige leerboek veel te veel nadruk legde op de grammatica. Het ging toch meer om het praten, om het communiceren. Do ist der Bahnhof Duits is goed genoeg.

Dat paste wonderwel bij het verhaal van profeet Jona van Loenen. Over hem en de zijnen zegt de bijbel: “Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren: 6Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis.”

