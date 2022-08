De 'prikkel' duikt weer op in het debat, het wantrouwen tegen mensen met weinig geld

12 aug. 2022 - 14:18

Zolang de VVD de grootste is verdiend het Nederlandse volk dit. Het is niet anders volgende verkiezingen nieuwe ronde nieuwe kansen. Als al het dom rechtse PVV stemmende volk nu eens bijvoorbeeld GL zou stemmen dan waren we 10 jaar geleden al energie onafhankelijk. Maar zolang er met de onderbuik gestemd word door de mensen aan de onderkant van de samenleving hoeven ze op mijn sympathie niet te rekenen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat Rutte niks heeft met het Nederlandse volk en zich alleen inzet voor het grootkapitaal. Het toeslagen schandaal en de affaire rond het groningen gas zijn daar het bewijs van. Als je een beetje hart hebt en begaan bent met het volk dan room je de 18!!! miljard (dat is voor de volledigheid 18,000 miljoen) die shell aan netto winst heeft gemaakt af door het instellen van een extra belasting en verdeel je dat onder de hulp behoevende. Maar dat zou betekenen dat je geeft om het Nederlandse volk en dat is echt een brug te ver voor het gajes bij de VVD. In plaats daarvan geven ze niet thuis en komen ze met een schamele 7 miljard over de brug. Voor de volledigheid herinner ik je er graag aan dat in tijden van corona bedrijven rond de 100 miljard steun hebben gekregen. Dat was geen enkel probleem ook niet de frauderende ondernemers want dat was colleteral damage. Maar oh jee als iemand aan de onderkant een euro teveel krijgt. Als ze in DH zo doorgaan kunnen ze een volkopstand verwachten als half NL dakloos word. Dat hebben ze dan ook verdiend

2 Reacties