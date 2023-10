De prijs van rancune Opinie • 21-08-2011 • leestijd 3 minuten • bewaren

Wilders helpt liever de Nederlandse economie om zeep, dan te accepteren dat niet zijn favoriete kabinet in vak K zit

Het huidige kabinet struikelt in de huidige crisis keer op keer over haar eigen veters. Van traag reageren op nieuwe crisis ontwikkelingen, rekenfouten tot volkomen verkeerde inschatting van de onderhandelingsposities van de verschillende Europese landen. Maar eigenlijk is dat niet zo bijzonder. Dit kabinet is niet gebaseerd op een doordacht beleid met oog voor de toekomst, maar zuiver op de rancune van Wilders jegens Links en de angst van Rutte voor zijn eigen achterban.

Nog altijd zijn er mensen die dit kabinet steunen en het zelfs een uitstekende kabinet vinden. Maar als je vraagt waarop dat gebaseerd is, blijft het angstvallig stil. Dit kabinet zit amper een jaar en heeft al meer kapitale fouten op haar conto staan dan menig ander kabinet in haar gehele periode.

Het begon al met de gebrekkige financiële onderbouwing van het regeerakkoord, dat door elke econoom, links [professor jacobs] en rechts [professor wijnbergen], compleet wordt gekraakt. Ook het CPB liet er geen spaan van heel. Van de te bezuinigen 18 mld, is slechts 9-10 miljard hard te noemen. De rest is luchtfietserij. Dit kabinet draait de PGB de nek om ten faveure van zorginstellingen, wat vele malen duurder is. Wie gaat straks die rekening betalen? Kunst & Cultuur, een belangrijke renderende sector wordt gekortwiekt. De effecten zullen zich over de komende jaren gaan tonen in dalende inkomsten voor aanpalende sectoren zoals de horeca. De belangrijkste zaken, verbetering/hervorming van de arbeidsmarkt blijft diep verstopt in een lade. Zo ook de broodnodige hervormingen op de woningmarkt.

En nu op Europees-economisch gebied falen Rutte en de Jager opzichtig. Beiden worden door de financiele markt van onkunde beticht. En niet zonder reden. Toen de eurocrisis tijdens de vakantie een nieuwe wending nam, gaf Rutte niet thuis, terwijl de financiële markten steeds zenuwachtiger werden. Zijn presentatie van het Griekse akkoord was arrogant jegens journalisten. Dat werd nog eens duidelijk toen achteraf bleek dat Rutte er volkomen naast zat.

Nu heeft Rutte weer opzichtig gefaald omdat de Finnen beter wisten te onderhandelen dan hij. Terwijl de mogelijkheden hiertoe gewoon in het akkoord staan beschreven. Wat ik schokkend vind is het gemak waarmee gesproken wordt om maar eilanden van Griekenland in onderpand te nemen. Het is alsof het kolonialisme weer helemaal terug is. “Betaalt u niet de rekening die wij u door uw strot duwen? Dan nemen we gewoon delen van uw land in bezit.”

Het is de prijs die wij betalen voor een regering die het belangrijker vindt om Cohen, Sap, Roemer en Pechtold buiten de treveszaal te houden, dan fatsoenlijk beleid te voeren. Ook al is de consequentie dat Nederland in de afgrond valt. Wilders helpt liever de Nederlandse economie om zeep, dan te accepteren dat niet zijn favoriete kabinet in vak K zit. Hetzelfde gebeurt nu in de VS. De Tea Party is zo verblind door woede en haat, dat zij alles op alles zet om Obama te dwarsbomen. Ook al gaat dat ten koste van de Amerikaanse economie. En met de dag wordt de prijs voor dit absurde rancuneuze gedrag, hoger en hoger voor Henk & Ingrid.

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Hans Groen.