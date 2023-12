De prijs van olijfolie stijgt fors en dat komt hierdoor

26 dec. 2023 - 17:14

"De prijs van olijfolie stijgt fors" De banaan zoals we die graag zien sterft ook uit. Het begin wel enigszins een patroon te worden. Alles wordt duurder of kan niet meer groeien. Geen vlees meer, maar de planten sterven ook uit. Het is niet koud genoeg in de winter, waardoor er steeds meer gevaarlijke ziektes opkomen. Dus binnenkort krijgen we alleen nog maar genetisch gemodificeerd voedsel, want ander kan het niet meer. Dit is allemaal wel enigszins een doemscenario waar je wakker van kan liggen. Laten we aub nu eindelijk eens de planning en uitvoering aan de wetenschappers overlaten ipv politiek opportunisme. Misschien heeft de jeugd dan nog eens een keer een goede nachtrust. Ik gun het ze.